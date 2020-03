Falubeliek takarították ki az öreg temetőt Üllésen

Nagyjából egy tucat férfi és 4-5 asszony takarították ki az üllési régi vagy öreg temetőt, tették ligetesebbé, átláthatóvá a sírkertet. A nyesedéket, a kivágott fákat, bokrokat az önkormányzat szállíttatta el.

– A gondolat régebbi. Halottak napja táján a régi üllési temetőben sétálva láttam, hogy akadnak gondozott sírok, az önkormányzat által az út mellett állított faragott kereszt, ahol rendszeresek a koszorúzások, de mögötte nagy a dzsumbuj, a rendetlenség. Egy idősebb asszony is megemlítette nekem: jót tenne egy kis takarítás és ide egy pad, mutatott oda, ahol állt – elevenítette fel a kezdeteket Kopasz István, Üllés és Zsombó plébánosa.

Tápén is takarítottak

– Korábban Tápén is csináltunk hasonlót a hívekkel, jó közösségépítő program volt, és most, alig egy hete Üllésen is jó hangulatban, vidáman folyt a munka. Tíz-tizenkét férfi és négy-öt asszony jött el, hogy rendbe tegyük az üllési öreg temetőt – mondta a plébános, aki Üllés és Zsombó előtt Mindszenten, Mártélyon, Hódmezővásárhelyen és Tápén szolgált, valamint Olaszországban is töltött 8 évet. Elmondta: a munka megkezdése előtt az önkormányzattal is beszéltek, szakemberrel egyeztettek, utóbbi arra biztatta őket, bátran vágják, ritkítsák a fákat és bokrokat.

Ritkítás, gyérítés

Az elvadult, már mindent „meghódító” orgonabokrokat ritkították, illetve a szél által meghajlított, vagy eleve ferdén nőtt fákat vágták ki, gyérítették.

– Beljebb is találtunk gondozott, a hozzátartozók által rendben tartott sírokat, illetve egy régi keresztet, aminek a történetét az egyik jelenlévő elmesélte. A félreértés elkerülése végett: nem a fák kivágása, irtása volt a cél, hanem a sírkert ligetesebbé, levegősebbé tétele. Ez megvalósult. Az önkénteseknek jól esett, hogy Nagy Attila Gyula polgármester eljött a helyszínre, beszélgetett jelenlévőkkel, biztatta őket – mesélte Kopasz István. Hozzátette: az öreg temetőbe már régen nem temetnek, nem nyitnak új parcellát.

Borostyánok

– Konkrét terv nincs a folytatásra, de a megmaradt fákról a borostyánt jó lenne eltávolítani. Ezt szeretnénk még megcsinálni, illetve még ligetesebbé tenni a régi sírkertet – mondta zárásként Kopasz István.

A kivágott fákat és a nyesedéket az önkormányzat szállíttatta el.