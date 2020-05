Jobb volt a suliban, mint otthon

Az online oktatás idején is jártak be gyerekek az iskolákba, ha a felügyeletük másképp nem volt biztosítható. A jerneys diákok gyakorlatilag magánórákon vettek részt, hiszen mindannyiukkal külön foglalkoztak a pedagógusok, a különleges tanrendbe pedig az is belefért, hogy a vízparton töltsék a biológiaórát és focizzanak az igazgatóval.

Jövő héttől visszatérhet az élet az iskolákba, az összes intézményben meg kell ugyanis szervezni a felügyeletet június végéig. Az elmúlt két és fél hó­­napban is voltak azonban gyerekek, akik folyamatosan iskolába jártak: akiknek a szü­­lei nem tudták megoldani az elhelyezésüket, vagy azt, hogy részt tudjanak venni a digitális oktatásban, a kijelölt intézmények valamelyikébe vihették el őket. Heten A dorozsmai Jerney János iskolába hét gyerek járt be nap mint nap, velük a pedagógusok folyamatosan foglalkoztak. – A rendszergazdánk mindennap megkapta a tananyagot, ki­nyomtatta nekik, majd miután elvégezték a feladatokat, beszkenneltük és elküldtük a szaktanároknak – mesélt a rendszerről Lázár Zoltán igaz­­gató, akinek az irodájában ki is került a karanténidőszak jelmondata. „senkit nem hagyunk hátra". Üres a suli – Kicsit fura, hogy üres a suli, de legalább nem piszkálnak az osztálytársaink. A jegyeink pedig sokat javultak – mesélte Szabi és Levente, és már mutatták is a térképnél, mit tudnak a tatárjárásról. – Most írunk dolgozatot, de nem félünk tőle, jól megtanították nekünk. Ha kész vagyunk, akkor pedig tudunk gépezni – tették hozzá. Eközben testvérük, a harmadikos Norbi a folyosón éppen egy ma­­tekfeladványon gondolkozott, vele is külön pedagógus foglalkozott. A szinte magántanári rendszerben folyó oktatást a többiek is dicsérték. – A természetismeretet például az igazgató úr tanította, és nagyon jól elmagyarázta. Voltunk kint a vízparton, ott néztük meg, milyen a mellékgyökérzet meg a főeres levél – mesélte a negyedikes Roxána, aki a két évvel idősebb Nikivel van egy teremben. Ő például már a hatodikos tananyag egy részét is ismeri, hiszen a két lány együtt tanult mindent. – Sokkal jobb itt, mint ha otthon kellene egyedül készülnünk – mondták. Tesióra másképp Bár az iskolába járó gyerekek szerint ők valószínűleg többet tanultak, mint otthon maradt társaik, ezt egyikük sem bánja, hiszen év végi jegyeiken ez meg is látszik. Ráadásul nagy élményt jelentett számukra, hogy egyedül vagy maximum ketten voltak egy osztályteremben, testnevelésóra pedig akkor volt, amikor az igazgató elkiabálta magát: fiúk, irány focizni!