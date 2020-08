Jól érzik magukat az Erzsébet házban a „makói indiánok” – Fotók a táborból

Az Erzsébet házban az elmúlt hetekben különböző tematikus táborokat rendeztek gyerekeknek azzal a céllal, hogy kipróbálják az épület adottságait – szeptembertől ugyanis fontos funkciója lesz, sérült fiataloknak biztosít napközbeni fejlesztést. A pazarul felújított, berendezett egykori polgárház nagyszerű közösségi tér, még a kis indiánok is jól érzik magukat benne.

– Az elmúlt 5 hét, az ez idő alatt itt megrendezett nyári táborok tapasztalatai azt mutatják, hogy az Erzsébet ház alkalmas arra a funkcióra, amit az Angyalsóhaj Alapítvány megálmodott – mondta összegzésként az alapítvány szóvivője, Varga Márta tegnap az Erzsébet házban. Az alapítvány a nyári szünet idejére különböző tematikájú, egy-egy hetes közösségi programra invitálta a helyi fiatalokat. A táborok között sokféle volt, kreatív, művészeti sőt a lelki egészséggel foglalkozó is. Mindegyiken ingyenes volt a részvétel, ahogyan a táborokat vezető művészek, pedagógusok is önként végezték munkájukat. Olyan programsorozatot is szerveztek, amelyben sérült és ép fiatalok együtt, integráltan vehettek részt.

– Mindezek alapján elmondhatjuk, helyes volt az épületegyüttest átalakítani, felújítani arra a célra, hogy halmozottan sérült fiatalok napközi ellátását biztosítsa – mondta Varga Márta.

Hosszú volt az út

Az alapítvány egyik fontos célja volt, hogy létrehozzon a városban egy olyan központot, amely a halmozottan sérült fiataloknak nyújt lehetőséget a további fejlesztésre, ők ugyanis iskolába 23 éves korukig járhatnak. Ezt követően megoldatlan intézményi ellátásuk – életüket otthonukban élik, így leépülnek, családjuk pedig a 24 órás felügyelet miatt a külvilágtól elszigetelődik.

Az Erzsébet ház épületegyüttesét – ami nevét Árpád-házi Szent Erzsébetről kapta – az Szeged-Csanádi Egyházmegye még 2018-ban adta használatba az alapítványnak. A Szent István téri épület ezt követően széles összefogásnak, több mint 300 adományozónak köszönhetően lett közösségi ház. Szigetelték, a tetőszerkezetet átrakták, majd energetikai rekonstrukció történt. Új nyílászárókat építettek be, burkolatokat cseréltek, konyhát, akadálymentes mosdót, számos közösségi helyiséget, köztük egy speciálisan felszerelt terápiás szobát alakítottak ki benne. Szeptembertől várhatóan 50-60 érintett családnak segít – ehhez nem csak a felszerelések adottak, de a szakemberek is megvannak.

Most az indiánoké a ház

Ezen a héten indiántábort tartottak a ház falai között. Amikor ott jártunk, a gyerekek vidáman bújócskáztak a felállított sátor körül, közben akinek kedve volt, kézműveskedhetett, és mindenki büszkén viselte a korábban készített tollas fejdíszt. Készítettek álomfogót és talizmántartót is.

– Én imádtam az indiánokat, odáig voltam Gojko Miticért – mondta a táborvezető, az amúgy fafaragó művészként is ismert Bárdi Andrea. Mint mondta, a mai fiataloknak ez már egzotikum, sajnos már nem falják olyan lelkesen az indiános könyveket, mint annak idején szokás volt.

– Az újdonság erejével hatott rájuk, sikerült őket elvarázsolni – tette hozzá a tanárnő.