Jól működik a digitális óvoda Bordányban

A bordányi óvodában jelenleg nincsenek gyerekek. Az új helyzetben igyekeztek hasznosítani a szabad kapacitásukat. A dajkák folyamatosan takarítanak és fertőtlenítenek, a konyhán pedig hat gyerek számára ebédet főznek.

Az első feladatuk az volt, hogy az intézmény pedagógusaival közösen meghatározták azokat az irányvonalakat, amelyek szerint meg tudják szervezni az online nevelést. A bölcsődei és az óvodai csoportokban már korábban is működtek zárt Facebook-csoportok, hogy az információk célba érjenek. Most is ezeken a csatornákon keresztül jutnak el az ajánlások a szülőkhöz.

A pedagógusok megtervezik a témaheteket, amelyek igazodnak az évszakokhoz és az ünnepekhez, azokat lebontják egy-egy területre: játék; mozgás; ének-zene, énekes játék; verselés, mesélés; rajzolás, mintázás, kézimunka; a külső világ tevékeny megismerése. Ezekhez a területekhez csatolnak kisebb feladatokat, ötleteket és linkeket, amiket a szülők is el tudnak végezni ott­hon a gyerekekkel.