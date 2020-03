Jön a fagy, veszélyben a kajszi

Teljes virágzásban kapja el a jövő hét eleji lehűlés a kajszibarack-ültetvényeket, az őszinél annyira még nem nyíltak ki a rügyek, így ott kisebb lehet a fagykár. Ködsárkány, öntözés, fagyvédelmi gyertya – ilyenkor mindent bevetnek a gazdák a gyümölcsösökben.

Péntek délben hétfő hajnalra mínusz 2 fokot jósolt Szegedre az idokep.hu előrejelzése, keddre pedig már mínusz né­­gyet – és még szerdán napkeltekor is fagyhat rendesen. Ezek az értékek becslések, egy-két fokkal lehet a valóság enyhébb, de szigorúbb is, ráadásul Csongrád megyén belül is na­­gyon változó lehet.

Rügykár

– Ködsárkány, öntözés, különböző lombtrágyák használata, minden gazda másra esküszik, és azzal védekezik a fagy ellen a gyümölcsösben – mondta Gyuris Mihály. A Dél-alföldi Őszibarack-termesztők Szövetségének elnöke hozzátette, a lombtrágya olyan, mint az antibiotikum.

A szakembertől megtudtuk, szerencse, hogy az őszibarack virágzásának csak az elején va­­gyunk, nem nyíltak még ki a rügyek, így kisebb lehet a baj.

– Akár 50 százalékos rügykár mellett is lehet a végeredmény nullaszázalékos termés­kiesés, olyan sok a rügy. Ezért van az, hogy gyakran a sajtón is rosszul jön át, ha a rügyek fele elfagy, nem jelent automatikusan az őszibarackban is ilyen mértékű kárt – magyarázta. Hozzátette, az ágvégi rü­­­­gyek már kinyíltak, de a ke­vésbé „szem előtt” lévők még zártabbak, nincs minden veszve.

Hősugárzó

A kajszi azonban már javában virágzik, többek között e sorok írójának kertében is, és abban azért komolyabb lehet a fagykár. Ami a tavalyi rekordközeli termés után nem feltétlenül ve­szélyes, a lekvárnak még a fele sem fogyott el.

– A kajszinál valóban ag­gódni kell, rá tényleg nagyon rosszkor jönnek a mínuszok. A fagyvédelmi gyertya inkább nagyüzemi védekezés, de né­hány fánál minden hasznos, kárenyhítő lehet ilyenkor, ami meleg, mert az a hideg ellensége. Akár még a szobai elektromos hősugárzó is – lepett meg bennünket a szakember.

Borult idő

Szerencse a bajban, hogy a három kritikus napra borult eget jeleznek előre a meteorológusok, ez pedig ilyenkor jelentős mértékben enyhítheti a fagykárt. Telihold sem lesz, és ez is jó előjel a tapasztalatok szerint.

– Minél homokosabb és tisztább a terület, annál erősebb a kisugárzás és a fagykár, a zöld felület sokkal többet véd. Ruzsa környékén azért nehezebb, mert abban a térségben világos, szinte sivatagi a homok – magyarázta Gyuris Mihály.