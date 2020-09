Főtt a lekvárt Klárafalván – Galéria

Klárafalván szeptember 19-én felbolydult a római katolikus templom kertje: hatalmas üstökben főzték helybeli és a környező falvakból érkezett csapatok a hagyományos szilvalekvárt. Az eseményt a helyi Karitász szervezte, jótékony céllal.

– Először vettem részt ilyen rendezvényen, de ezentúl mindig el fogok menni, ha lesz hasonló – mondta a klárafalvi Káity Anna, aki az egyik résztvevője volt a hétvégi jótékonysági célú, hagyományos szilvalekvár-főzésnek. Már az előző napi szilvamagozásban is részt vett, ami közben olyan jó volt a hangulat, hogy dalra fakadt a társaság. Magáról a szombati főzésről azt mondta, összehozta az embereket, amit nagyon jó volt látni.

– Most van egy kis izomlázam, de egyáltalán nem bánom! – tette hozzá.

Rászorulókat segítenek

A faluban tavaly rendeztek először üstös szilvalekvár-főzést. Erre most a klárafalvi római katolikus templom kertjében került sor, méghozzá a helyi Karitász szervezésében. A programnak ugyanis jótékony célja volt: az elkészült, üvegekbe töltött, felcímkézett finomságot adományok fejében fogják szétosztani, a befolyt pénzből pedig rászorulókat támogatnak majd élelmiszerrel, tüzelővel és hasonlókkal – tudtuk meg az egyik szervezőtől, a Karitász helyi titkárától, Hunyadi-Huszta Brigittától.

Azt is elárulta, a lekvár hagyományos módon, cukor és minden adalékanyagtól mentesen készült el.

Ismert borász adta a szilvát

A szombati főzésre még a szomszédos falvakból, Kiszomborról és Ferencszállásról is érkeztek csapatok. Egyszerre 35-40 ember szorgoskodott a helyszínen, de összesen legalább 70-en vettek részt a munkában. Hét üstöt állítottak fel, valamennyit helybeli családok ajánlották fel, Klárafalván ugyanis még őrzik a lekvárfőzés hagyományát, sőt – mint láttuk – az idősebb generáció át is adja azt a fiataloknak.

A 300 kilónyi szilvát a gyümölcsborairól ismert vállalkozó, önkormányzati képviselő, a helyi Karitász vezetője, Siket Sándor ajánlotta fel. Ő egyébként a munkába is beszállt, sőt közben a néhány hete felavatott adománykuckó feltöltésére is ügyelt.

178 üvegnyi finomság

A főzés reggel 7-kor indult. Az első üst tartalma délután 14 órára lett lett kész, az utolsóé pedig egy órával később. Az egyik üstnél is dolgozó Hunyadi-Huszta Brigitta örömmel állapította meg: egyik főzőhelyen sem sült oda a lekvár, mindegyik csapat finomat alkotott. A végeredmény 178 üvegnyi finomság lett. No meg az, hogy a résztvevők egy jó hangulatú délutánt tölthettek el együtt, s ráadásként még bográcsos gulyást és szilvás gombócot is falatozhattak.