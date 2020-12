Jótékonysági maraton evezőgéppel

Bagi Mátyás ismét jótékonysági kihívásra készül. December 19-én, 9 órától evezőgéppel teljesíti a maratont.

Minden kilométerért adományokat remél, amiből a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium diákjainak vásárol karácsonyra ajándékot. A funkcionális tréner erről a szerdai sajtótájékoztatóján beszélt.

– A nyáron sífutógépen teljesítettem a maratont. Ez közös akciónk volt a Szeretem Vásárhelyt Egyesülettel. Az akkori bevételből szobabiciklit és mobil kosárpalánkot vásároltunk. A gyerekek nagyon örültek. Ezért is gondoltam úgy, hogy most ismét meglepem őket, ezúttal egyéni akcióban. Most egy másik eszközt választottam, az evezőgépet. Szeretnék ebben a nehéz, pandémiás időszakban példát mutatni, hogy most is meg lehet találni a célokat, a kihívásokat. Hosszútávú együttműködést tervezek a Kozmutza iskolával. A jótékonysági evezés bevételből, az iskola igazgatójával egyeztetve, egy komolyabb hangfalat vásárolunk – foglalta össze céljait.

Az evezőgépes maraton december 19-én 9 órakor kezdődik. Ezt Bagi Mátyás edzői közösségi oldalán is figyelemmel lehet majd kísérni. Aki szeretne a gyerekeknek segíteni, a 10402506-80535355-55481005-os számlaszámon teheti meg.

A 47 éves Bagi Mátyás titkos álma, hogy a maratont 3 órán belül teljesítse. Ez egy fiatalabb versenyzőnek is nagyon jó eredmény lenne.