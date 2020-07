Jótékonyságra buzdít: Új elnököt választott a Szentes-Csongrád Rotary Club

A hagyományokhoz híven erre az évre is új vezetőt választott a Szentes-Csongrád Rotary Club, júliustól Tóth Sándornétól Dobos Ferenc, a Grow Group Palánta Kft. tulajdonosa vette át az elnöki láncot.

Az egy évig tartó elnökség alatt Dobos Ferenc szeretné tovább vinni a megkezdett, sikeres programokat, emellett pedig a szentesi és csongrádi jó akaratú embereket is bevonná a jótékonykodásba.

– A programjainkon keresztül szeretnék segítséget nyújtani a fiataloknak, lehetőséget adni nekik, hogy kibontakoztathassák a tehetségüket. A „Higgy magadban és kinyílik a világ” című pályázatunknak is ez a célja, ezt visszük tovább, és jövő tavasszal is meghirdetjük – beszélt terveiről az új elnök. Dobos Ferenc hozzátette, külön-külön egyénenként nehezebb nagyobb célokat megvalósítani, összefogva, szervezetten azonban könnyebb.

E gondolat mentén szeretné megszólítani azokat a jó szándékú, segíteni akaró szentesie­ket és csongrádiakat is, akik nem tagjai a Rotary-mozgalom­nak, de támogatnák a programjaikat. – A tervem, hogy bevonnánk a jótékonyko­dásba a lakosságot: a városi ren­­dezvényeken a belépőjegy mellett lehetne kap­­ni támogatói jegyeket, ami mindig egy-egy meghatározott, konkrét programra szólna. Erről már beszéltem a Hangversenyközpont igaz­­gatójával, Kertész Ákossal és a készülő Tóth József színház vezetőjével, Szebeni Zoltánnal is, akik szintén támogatják ezt az ötletet – vázolta az elképzeléseit Dobos Ferenc.