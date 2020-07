Jótt tett a karantén a helyi termékeknek

Egyre nagyobb a kereslet a helyi termékek iránt, érdemes tehát ezekkel foglalkozni – hangzott el a tegnapi kisteleki workshopon. A rendezvényen szó esett még a környékben felfedezhető kirándulóhelyekről is.

Az őstermelői munkáról, a helyi termékekben rejlő lehetőségekről és az ökoturizmusról tartottak szakmai fórumot tegnap Kisteleken. Vass Rozália, a Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Alapítvány elnöke előadásában kiemelte: a karantén időszakában felértékelődtek a helyi termékek, sokan ekkor csodálkoztak rá, hogy mennyi minden elérhető akár lakókörnyezetünkben is. Érdemes tehát őstermelőként saját gazdaságból származó termékekkel foglalkozni, mert egyre nagyobb a kereslet ezek iránt. Kitért a falusi vendégasztalra is, amely a helyben előállított termékekből történő vendéglátást jelenti. Ilyen vállalkozás is egyre több működik Kistelek környékén. Mint kiemelte, ma már nem kell hatalmas fejlesztésekben és látványos beruházásokban gondolkozni, hiszen a nagyvárosi emberek pont a tanyák egyszerűségét és a természetközeliségét keresik. A rendezvény második felében az ökoturizmusról volt szó, amely a környezetbarát utazásokat és a helyi értékek, kevéssé látogatott területek felfedezését jelenti.

Vass Rozália hangsúlyozta: aki ilyen pihenéseket tervez, nem hagy maga után olyan nagy ökológiai lábnyomot, kevesebb kárt okoz a természetben. Kistelek járásban is számos felfedezhető szépség van, ajánlotta például a Baksi-pusztát, a balástyai Őszeszéki tavat, Máté Bence tanyáját és a kisteleki Bíbic-tavat is.

A rendezvény végén helyi kézműves termékeket kóstolhattak az érdeklődők.