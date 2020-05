Jövő héttől lehet használni a játszótereket– Fotók

Fertőtlenítik és fokozatosan adják vissza a játszótereket a gyerekeknek Szegeden, ahol rövidesen kinyithat a sport­uszoda és Sziksósfürdő is. Ezenkívül újra lehet lomtalanítást is kérni a megyeszékhelyen. Mindszenten is fertőtlenítenek, a bordányiak pedig az újsághoz kapnak szájmaszkot. És van egy újabb koronavírusos beteg a megyében.

Kezd visszatérni legalábbis valamennyire az élet a normális kerékvágásba Csongrád megyében is. Ennek azok is örülhetnek, akik a kijárási korlátozás alatt összeszedték, amire már nincs szükségük, mert újraindul a házhoz menő lomtalanítás. A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-től az ingyenes lomtalanítást, a szegedieken kívül, Bakson, Deszken, Dócon, Kiszomboron, Ópusztaszeren, Röszkén, Sándorfalván, Szatymazon, Tiszaszigeten és Újszentivánon is lehet kérni. A feltétel csupán annyi, hogy legyen nyilvántartva a cég rendszerében az ember, és ne legyen közüzemi tartozása. Örülhetnek a gyerekek A jövő hétig pedig megnyitnak Szegeden minden játszóteret, kutyafuttatót, szabadtéri kondiparkot és sportpályát. Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a Délmagyarországnak elmondta, hogy összesen 211 helyen dolgoznak munkatársai, nagyjából 100 ezer forint értékben szórnak ki hipót a felületekre. Elsőként a játszótereket fertőtlenítették, a sportpályákkal pedig a jövő héten végeznek. Ráadásul ma kinyit a Szegedi Füvészkert is, de a lepkekertet és az üvegházakat továbbra sem lehet látogatni. Ezenkívül rövidesen lehet újra strandolni a megyeszékhelyen. Le kell bontani a sátrat Lakó Gábor, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. fürdővezetője azt mondta, hogy a Szikit már május 22-én megnyitják, de a Városi Sportuszodába is lehet már menni ebben a hónapban. Arra azért kell többet várni, mert le kell bontani a sátrat, el kell végezni a karbantartást és a vízminőséget is ellenőrizni kell. Az Anna Fürdőre viszont várni kell, mert az érvényes kormányrendelet szerint csak a szabadtéri fürdőhelyek kaptak engedélyt a nyitásra. Újsággal érkezik a maszk Továbbra is rendszeresen fertőtlenítik egyebek mellett a közterületeket is Mindszenten – tájékoztatta lapunkat Zsótér Károly, a település polgármestere. A fertőtlenítő oldatot kézi permetezőgépekkel szórják, a boltok, az orvosi rendelő, a gyógyszertárak, a posta, valamint a jelentősebb forgalmú intézmények környezetében és járdaszakaszain. Bordányban pedig az önkormányzat minden családnak egy-egy darab mosható textilmaszkot ad ajándékba, amelyeket a Bordányi Hírek következő számával együtt kapnak majd meg az olvasók. Közben pedig lett egy újabb koronavírus-fertőzött is, így már 102 beteget tartanak nyilván Csongrád megyében (Lapzártánk óta ez a szám 105-re módosult). Dosszié Friss megyei hírek a vírussal kapcsolatban 105 igazolt fertőzött van a megyében Online is próbál a csongrádi színtársulat – Három produkciót is terveztek Otthon is készülnek maszkok További cikkek a dossziéban

