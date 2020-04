Legyőzte a koronavírust

Szájmaszkokat kapnak a tanyagondnokok a Csongrád Megyei Önkormányzattól. Szerbiába mostantól át lehet lépni, ha valaki dolgozni megy. Jó hír, hogy meggyógyult a koronavírusos hódmezővásárhelyi kislány.

Mostantól a határ másik oldalán dolgozó vagy földet művelő magyar és szerb állampolgárok átjárhatnak a röszkei, a tompai és a hercegszántói átkelőn – jelentette be Facebook-oldalán a külgazdasági és külügyminiszter tegnap. A koronavírus-világjárvány miatt Szerbia a közelmúltban rendkívül szigorú korlátozó intézkedéseket vezetett be, amelyek nyomán teljesen megtiltották a személyforgalmat az ország határain. Ez természetesen érinti a szerb–magyar határt is – közölte Szijjártó Péter. Szerbia március 20-án zárta le határait a személyforgalom elől.

A kislány családja is jól van

A koronavírussal fertőzött 15 hónapos hódmezővásárhelyi kislány meggyógyult. A háromgyermekes család minden tag­jánál mindkét teszt negatív lett – erről a Vásárhely24 hírportál számolt be. A család Bé­­ketelepen lakik. A legkisebb gyermeknél néhány hete diagnosztizálták a koronavírust. Hogy hol és hogyan kaphatta el a kicsi a betegséget, nem le­­het tudni. A család az elmúlt idő­­szakot karanténban töltötte, ami csütörtökön éjfélkor szűnt meg.

Osztják a maszkokat

Napok óta osztják a kínai test­­vérmegyéből, Shaanxi tartományból érkezett védőeszköz-adományt, ami a koronavírus-járvány elleni védekezést segíti. A Csongrád Megyei Közgyűlés elnöksége úgy dön­­tött, hogy olyan megyei szervezetnek juttatnak belőle, ahol alapfeladat az emberek el­­látása, a betegek ápolása, a segítségnyújtás. Így elsősorban a tanyagondnoki szolgálat, az itt működő háziorvosok, valamint az állami, egyházi és önkormányzati fenntartású idősotthonok dolgozói kapnak az adományból.

Szívesen mennének már iskolába

A hagyományos tanítással jobban boldogulnának a diákok – derült ki abból a felmérésből, amit a makói Galamb József Me­­zőgazdasági Szakgimnázium diákjainak közreműködésével végzett az intézmény vezetője, Horváth Zoltán. Az iskola jó öt­­száz diákjának a 90 százaléka megválaszolta az elektronikus kérdőívet; a járványveszély miatti átállás az online oktatásra a válaszok szerint azért problémás a tanulóknak, mert az intézményben az elméleti mellett nagyon fontos szerepet kap a gyakorlati oktatás is, ez utóbbit pedig nem egyszerű on­­line megoldani.

Leginkább a végzősök igénylik azt, hogy újra a hagyományos módon tanulhassanak, mert nagyon sokat je­­lent az nekik, ha a tanár személyesen magyaráz, valamint elvégezhetik a szükséges gyakorlatokat. Az iskola egyébként mindenben segít, aki például igényelte, annak a technikai fel­­tételeket is biztosították az otthoni tanuláshoz.