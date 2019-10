Jövőbemutató várost építene Nemesi Pál

A független polgármesterjelölt szerint a szegedi közlekedési hálózat már nem felel meg a XXI. századi elvárásoknak, terheltek az utak és a csomópontok főleg a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban.

– A közlekedésfejlesztés egyik fontos eleme a harmadik szegedi Tisza-híd megépítése, amit az is mutat, hogy a Párbeszéd Szegedért kérdőívünkben is majdnem száz százalékos támogatást kapott – mondta sajtótájékoztatón pénteken Nemesi Pál. A független polgármesterjelölt szerint a szegedi közlekedési hálózat már nem felel meg a XXI. századi elvárásoknak, terheltek az utak és a csomópontok főleg a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban.

– Ennek a felülvizsgálata azt egyik legfontosabb feladatunk, ráadásul a harmadik híd sokat könnyíthetne a helyzeten – tette hozzá Nemesi Pál, aki szerint fontos kezelni például a Mars tér helyzetét, de azon is gondolkodni kell, hogy hogyan vonják be a város vérkeringésébe majd a Cédrus Liget lakóparkban épülő ötszáz lakást.

– Ha megépül a harmadik híd onnantól tudunk ütemenként, megbontva egy jövőbemutató várost építeni – fogalmazott a polgármesterjelölt.

A sajtótájékoztatón részt vett Karkus János hídépítő specialista is. Elmondta, hogy már több Tisza és Duna híd felújításában is részt vett. Ezek között említette a Mária Valéria hidat, ami Párkányt és Esztergomot köti össze, és aminek köszönhetően a két város kivirágzott. De dolgozott a régi komáromi Erzsébet híd felújításán és a dunaújvárosi Pentele hídon is.

A szakember elmondta, hogy a hidak tervezése és kivitelezése egy meglehetősen bonyolult folyamat. Az ötlet femerülésétől az első kapavágásig tartó folyamatban először tanulmányterveket készítenek, amiből kiválasztanak egyet. Ezután a közbeszerzési eljárás következik, és elkészülhetnek az engedélyezési tervek.

– Persze számtalan engedélyt be kell szerezni, mire elkészül, és használható lehet egy új híd – mondta a mérnök.