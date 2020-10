Jövőre is maradnak a madármentők

Év végével felmondja az önkormányzat a hortobágyi székhelyű Madárkórház Alapítvány bérleti szerződését, ez pedig a városban működő Madármentő Állomás sorsát is érinti: egyelőre nem tisztázott, milyen formában működik tovább a szolgáltatás januártól. Ami biztos, hogy december 31-ig zavartalanul folyik a mentés és a madarak ellátása, valamint a jövő évben is a Bocskai utcában maradnak a madármentők.

Szárnyra kaptak a találgatások a Madármentő Állomás sorsát illetően, miután az önkormányzat év végével felmondta a hortobágyi Madárkórház Alapítvány szentesi, Bocskai utcai ingatlanára vonatkozó bérleti szerződését. Kiderült, bár a helyi madármentők a hortobágyi alapítvány keretein belül végzik tevékenységüket, a döntés nem veszélyezteti a működésüket.

– Továbbra is szeretnénk, hogy a térségben élő gyermekek és felnőttek, szentesiek és környékbeliek egyaránt látogatni tudják ezt az intézményt, és ami a legfontosabb: mindent megteszünk azért, hogy a megszokott helyen folytatódhasson tovább a munka – szögezte le az üggyel kapcsolatban Szabó Zoltán polgármester.

Nagy Tímea, a Madármentő Állomás vezetője lapunknak elmondta: az biztos, ez év végig változatlan formában működik tovább a madármentés.

– Az eddig is végzett tevékenység, a madarak ellátása, valamint a csoportok fogadása december 31-ig biztosított, év végéig változatlan formában működünk. A következő évvel kapcsolatban ami információ hozzám eljutott, az minden bizonnyal megnyugtatja a szentesi és vidéki lakosokat, hiszen január elsejétől ugyanezen a helyen működünk. Annyi bizonyos, hogy ugyanúgy fogadjuk majd a gyermekeket, és az ellátás is folyamatos lesz – számolt be a fejleményekről Nagy Tímea. Az elkezdődött munkálatok is erre utalnak, hiszen egy csaknem egymillió forintos beruházás indult az egyik udvarban.

– Tekintettel arra, hogy az épülethez két udvarrész tartozik, és mi csak a felső udvart használtuk, így felkértek, hogy a másik udvarba biztosítsam a bejárást, ahol egy csaknem egymillió forintos beruházás kezdődött el, de erről jelen állás szerint többet nem tudok mondani – tájékoztatott az állomás vezetője.