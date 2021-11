Jövőre újra adnak ingyentelket Makón

Jövőre is kínál majd az önkormányzat a városban fészket rakni szándékozó fiatal pároknak ingyentelkeket – jelentette be a város polgármestere, Farkas Éva Erzsébet. Ezeket most várhatóan a Teleki Blanka utcában fogják felajánlani.

Ezt ne hagyja ki! Marakodás indulhat a baloldalon a listás helyekért Maros-parti városban az in­­gyentelek-akció nem újdonság. 2006-ban, a családok évében hirdették meg először helybeli párok számára, és annak első hat fordulójában 12 talált gazdára a 15 városszéli, Velnök utcai közművesített, nagyjából 800 négyzetméteres telekből. Olyan párok jelentkezhettek akkoriban, ahol egyikük sem idősebb 40 évesnél, legalább egy gyermeket nevelnek vagy vállalnak, rendelkeznek érettségivel vagy szakmunkásvizsgával és munkahellyel, illetve van legalább 2 milliós lakáscélú megtakarításuk. A szociális telekprogram az­­tán a későbbiekben válta­kozó sikerrel folytatódott. Volt olyan év, amikor sorsolni kellett a pályázók között, de olyan is, amikor a meghirdetett területekre egyáltalán nem volt jelentkező – sőt, az is előfordult, hogy az elnyert földdarabot utóbb visszaadták. Igazán nagy lendületet az adott neki, amikor a kormány meghirdette a csokot, azaz a családok otthonteremtési kedvezményét. Öt évvel ezelőtt az akkori alpolgármester, Czirbus Gábor vetette fel, hogy érdemes lenne a helyi és a központi segítséget kombinálni. A javaslatot a város képviselő-testülete elfogadta, így újra megnőtt az érdeklődés a fiataloknak szánt építési telkek iránt. Farkas Éva Erzsébet polgármester most azt mondta, jövőre 6 ilyet szeretnének megpályáztatni, méghozzá a kertvárosias övezetben, csöndes helyen lé­­vő Teleki Blanka utcában. Ezek tulajdonosaival – 3 emberről van szó – már egyeztettek is a na­­pokban, miután az önkormányzat hivatalos értékbecslést készített. A telkeket persze még közművesíteni is kell, sőt útépítésre is szükség lesz majd. Volt olyan esztendő Makón, amikor sorsolni kellett a pályázók között, de arra is volt példa, amikor a meghirdetett területekre egyáltalán nem volt jelentkező.