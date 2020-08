Jubileumát ünnepli a szegedi Thealter Fesztivál – Galéria

Megnyitotta kapuit a Thealter nemzetközi színházi fesztivál Szegeden. Jövő szombatig a város különböző helyszínein, csaknem harminc produkcióval várják a kortárs előadó-művészet rajongóit a hazai független színházi szcéna legizgalmasabb teátrumai.

Kilenc nap alatt, Szeged kilenc helyszínén, 35 csapat és alkotó összesen 29 produkcióval várja a kortárs színházművészet kedvelőit. A MASZK Egyesület idén immár harmincadik alkalommal rendezi meg a Thealter nemzetközi színházi fesztivált augusztus 14-e és 22-e között.

Műfaj-kavalkád

A rangos seregszemle fő színtere ez alkalommal is a régi Zsinagóga épülete és kertje lesz, de előadóhelyszínként funkcionál majd a Szegedi Nemzeti Színház balett-terme, a Kisszínház, a REÖK-palota, a Belvárosi Mozi és a Vasvári Pál Technikum udvara is. A szervezők vezérelve a sokszínűség: prózai előadást, táncprodukciót, mesejátékot, bábszínházi előadást, monodrámát, filmet, performance-t és koncertet, több produkció után pedig beszélgetést is kínálnak a résztvevőknek. A feldolgozott témák között a gyermekvállalással kapcsolatos problémák, az identitáskeresés, a társadalmi és családi traumák, valamint számos irodalmi adaptáció is helyet kap.

Gyermekprogramok

A legifjabb korosztályról sem feledkeztek el a szervezők. A fővárosi Simorág TánCirkusz társulata Ördögmese című előadásával augusztus 18-án, kedden várja a családokat, akik augusztus 21-én megtekinthetik továbbá a pécsi Tandem Színház előadásában Molnár T. Eszter A kóbor szálló című regényének színpadi adaptációját. A fesztivál zárónapján pedig Barna Zsombor a Vitéz László Ángliában című vásári bábjátékát mutatja be. Mindemellett idén is működésbe lendül a Thealter Kritikusműhelye: az ifjakból álló Kritikus Szekció délutánonként a Zoomon jelentkezik majd.

Gyertyaláng

A fesztivál pénteki, hivatalos megnyitója előtt Somló Dávid Drift című hipnotikus szabadtéri mozgás- és hangkoreográfiáját tekinthették meg a Klauzál tér járókelői, majd Balog József, a fesztivált rendező MASZK egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket. Gyertyát gyújtott a jubileum tiszteletére, és egy perces néma csenddel emlékezett az elmúlt harminc esztendő során eltávozott előadókra és nézőkre, valamint adott hálát a Thealter aktív résztvevőiért.

Aki a részletes programra kíváncsi, kattintson IDE.