Kabrió és motorcsónak a vagyonnyilatkozatokban

Az összes megyei országgyűlési képviselő leadta idejében a vagyonnyilatkozatát. Lázár János ingatlanokat és autót vett, Szabó Sándor pedig lakáshitelt törlesztett.

B. Nagy Lászlónak, aki Csongrád megye 2. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője, még mindig megvan a szegedi háza, viszont a szintén Szegeden lévő lakását eladhatta, mert az már nem szerepel a vagyonnyilatkozatában. A képviselőnek egy évvel ezelőtt még több röszkei szántója is volt, most ezeket sem találtuk a dokumentumban. Megmaradtak viszont a délegyházi bányatelkei. Még mindig a korábban vett Volkswagen Passattal jár, a képviselő átalakította a részvényportfólióját is.

Változott a portfólió

A Humet- és a Philaxia-részvényeket eladta, és vett 35 Nutex- és 281 Opus-papírt. Állampapírban 20 350 000 forintot tart, az Erste befektetési alapja 5 030 000 forint önkéntes nyugdíjpénztára pedig 7 240 000 forint. B. Nagy Lászlónak 930 ezer forint készpénze és 8 millió forint egyéb szerződés szerinti követelése van. Parlamenti képviselőként 1 385 000 forintot keres, földbérbeadásból pedig egymilliója jön be havonta.

A szintén fideszes Lázár János hat új ingatlant vásárolt, így már harmincnégy szerepel a legfrissebb vagyonnyilatkozatában. A korábbi miniszter Vásárhelyen szántókat Szegeden pedig házat vásárolt. Még megvan neki egy 260 négyzetméteres ház fele és a 96 négyzetméteres budapesti ingatlana is.

Vett egy kabriót

A képviselő eladta a 2018-ban vett BMW-jét, de még megvan neki a 2017-ben vásárolt Land Rover Defendere, és vett egy Mini Cooper Cabriót is. Lázár Jánosnak 10 millió forint készpénze van, 48 milliót pedig a bankszámláján tart, valakinek viszont még mindig tartozik kereken 20 millió forinttal.

Szintén megtartotta a műtárgyak között szereplő kéziratát és gróf Széchenyi Zsigmond karosszékét, de van több más műtárgya is.

Országgyűlési képviselőként 1 187 000, kormánybiztosként pedig 1 300 000 forintot keres. Földbérbeadásból, osztalékból és bérleti díjból pedig 15 500 000 forint „eseti, időszakos” bevétele volt.

Nőtt a bankhitel

A szocialista Szabó Sándornak továbbra is egy 118 négyzetméteres szegedi háza van, és a régi Fordjával közlekedik. A korábbi 2 071 000 forintos lakáshitele 1 693 000 forintra csökkent. Szabó Sándor nem tagja gazdasági társaságnak, és a képviselői tiszteletdíjon kívül nincs más jövedelme.

A kormánypárti Farkas Sándornak továbbra is megvan a motorcsónakja, és a 2009-ben vásárolt 170 négyzetméteres családi háza. 8 millió forint a megtakarítása, viszont jelentősen, 18 millióról 38 millióra nőtt a bankhitele. Országgyűlési képviselőként 989 ezer, államtitkárként 1 296 000 forintot keres, és kapott 430 millió forint mezőgazdasági támogatást is.