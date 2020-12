Kabrióval érkezett a klárafalvi Mikulás

Klárafalván különleges meglepetéssel készült az önkormányzat, a klárafalvi képviselő-testület.

Boros Zsolt polgármester, Pápai Mátyás alpolgármester, Korom Lajos képviselő és Frank Dezsőné képviselő-asszony hetek óta titokban készülődtek, hogy feledhetetlenné tegyék a klárafalvi gyermekek számára a Mikulás Ünnepet.

December 5-én a Mikulás krampuszai társaságában elindult dudaszóval, mosollyal. Szaloncukrot, gyermekeknek való finomságot rejtett a puttony, a krampuszok egy virgácsot sem osztottak szét, hiszen olyan jól viselkedtek a klárai gyermekek, hogy erre nem volt szükség!

A családok és a gyermekek örömmel várták, figyelték érkezésüket. Készítettek egyedi felvételeket, fényképeket, hiszen a december 6-a jeles nap.

Jól elfáradt a Mikulás csapat, hiszen késő este indultak vissza Mikulás-országba, hogy jövőre ismét jöhessenek és természetesen már előre tudják, de év közben figyelik is, melyik csemete mit is szeretne majd – számolt be lapunknak Hunyadi-Huszta Brigitta.