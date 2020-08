Kajszibarackot a tojástartóból

– Mekkora ötlet, milyen praktikus! – csodálkoztam rá arra, hogy minap tojástartóban kaptunk ajándékba 10 szem sárgabarackot. Pontosan illettek a helyükre, egészen kis benyomódások voltak csupán a gyümölcsön és a nem igazán sokadszorra használt tartóban passzentosan elfértek, tökéletesen szállításbarát a megoldás.

Azt akkor elfelejtettem lefotózni, a napokban azonban a Mars téri piacon reprodukáltam. Nem lett tökéles, mert a barackszemek kicsit nagyok voltak a tartóhoz képest, nem lehetett rácsukni a felső részt, de a jobb első ülés előtt a padlón, vagy a kocsi csomagtartójában még így is kíméletesebb a szállítás, mint az ömlesztett forma.

Lemértük, 80 deka volt a 10 szem barack és ez a 800–1000 forint közötti jellemző kilónkénti ár alsó határát számolva is jóval drágább mint a tojás. Kotogányéknál a legnagyobb méretűnek, az XXL-esnek is csak 55 forint darabja – ha a tojást kíméletesen, tartóban szállítjuk, a drágább kajszi is megérdemelheti a törődést.

Ahol a barackot fotóztam, ott azt mondták, volt példa már rá, hogy így vitték, de ez nagyon ritka. Tényleg az, én bárkit kérdeztem – az ajándékozóval személyesen nem találkoztam –, annak ez újdonság volt.

Ahogy Kotogányéknak is, márpedig, ha valakinek ismernie kellene a tojástartók másodlagos hasznosítási lehetőséget, ők azok.