Kampány indult a családon belüli erőszak megelőzésére

November 25-én, a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján kampányt indított a rendőrség a kapcsolati erőszak megelőzéséért. A családon belüli erőszakot 2013 júliusa óta szigorúan büntetik, súlyosabb esetekben akár 5 évre is rács mögé kerülhet, aki családtagját, vagy volt házastársát, egykori élettársát bántalmazza.

Háromszor kellett kicsavarni a konyhakést annak a szegedi férfinek a kezéből, aki tavaly novemberben ittasan, minden ok nélkül élettársára támadt azt üvöltve, hogy megöli. A nőnek az volt a szerencséje, hogy az egyik ismerőse is a lakásban tartózkodott és mindhárom alkalommal közbelépett. A sértett édesanyja már nem volt ilyen szerencsés.

Asztallappal támadt a bottal járó idős nőre

A férfi a távoltartást szabályait megszegve, három hét múlva újból megjelent a lakásban és rátámadt az idős, betegeskedő, bottal járó nőre. Áldozatát egy asztallappal többször fejbe ütötte. A nőt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahol koponyaműtétet kellett rajta végrehajtani. A letartóztatásban lévő férfit kapcsolati erőszakkal, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértéssel, továbbá emberölés kísérletével vádolta meg a napokban az ügyészség. Élettársát és annak édesanyját 2016 óta rendszeresen bántalmazta, a lakás bútorait is összetörve. Legtöbbször akkor ütött, amikor részeg volt.

A törvény nemcsak a családtagokat védi

Magyarországon 2013-óta büntetik szigorúan a családon belüli erőszakot. A Büntető törvénykönyv módosításával önálló tényállás lett a kapcsolati erőszak. Alapesetben két év börtönt kaphat az elkövető, de súlyosabb esetekben akár öt évre is a rács mögé kerülhet. Ez a tényállás nemcsak az együtt élő családtagokra vonatkozik. Azokat is védi a törvény, akik korábban házastársként, élettársként, gondnokként, gyámként éltek közös háztartásban az elkövetővel. A rendőröknek nem kell megvárni, hogy „folyjon a vér”. A súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartást is büntetik, de az is két év börtönt kaphat, aki hozzátartozóját nélkülözésnek teszi ki. A jogszabály hatályba lépése óta Csongrád megyében 92 esetben indult családon belüli erőszak miatt büntetőeljárás.

Nem kell megvárni, hogy folyjon a vér

A 112-es, ingyenesen hívható segélyhívószámon fordulhatnak a rendőrséghez a családon belüli erőszak áldozatai, valamint azok, akik úgy érzik, hogy hozzátartozójuk veszélyben van. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a 06 80/20-55-20-as krízisvonalon várja a bejelentéseket, ez a szám szintén ingyen tárcsázható.

A kapcsolati erőszak számokban

A bűnügyi statisztikai rendszer adatai szerint kapcsolati erőszak miatt tavaly országosan 194, ebből Csongrád megyében 10 büntetőeljárás indult. 2017-ben 396, illetve 19, egy évvel korábban az országos 391 ilyen eseten belül 30 volt a megyei. 2015-ben a 324 büntetőeljárásból 22 volt Csongrád megyei eset, 2014-ben a 158 esetből 9 volt Csongrád megyei, míg 2013-ban 20 ilyen büntetőeljárás indult, köztük 2 megyénkben.