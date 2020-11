Káosz van Felsővárosban

Hatalmas káosz, és még nagyobb kocsisorok alakultak ki szombaton a Csillag tér környékén, mert az útépítők éppen akkor kezdték el befejezni a már felmart útburkolat leaszfaltozását.

Ráadásul dolgoznak a Víztorony térnél, és a Retek utcánál is. Olvasónk, aki ezt jelezte, nem érti, hogy miért pont szombaton kellett elkezdeni ezt, amikor végre az emberek egy kicsit kimozdulhatnak otthonról, ha már hétköznap ezt nem tudják megtenni. Egy másik, Csillagtéren lakó pedig arról beszélt, hogy semmilyen tájékoztatást nem kaptak arról, hogy mi vár rájuk. Szerinte kitettek két megállni tilos táblát, de azokon nem volt feltüntetve, hogy milyen távolságban és hány órától hány óráig lehet megállni. Az aszfaltizást egyébként a Délút Kft. végzi, akik több komoly felújításban is benne vannak Szegeden. Munkatársuk a helyszínen elmondta, hogy azért a szombatot választották a munkavégzésre, mert ilyenkor kevesebb troli jár arra. Vasárnap egyébként nem dolgoznak, viszont hétfőn folytatják, és azt ígérték, hogy aznap be is fejezik a munkát. A környéken a forgalmat jelzőőrök irányítják.