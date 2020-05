Karantén kaland-tér: játékos vetélkedő értékes nyereményekért

Indul a Karantén kaland-tér nevű játék az egyházmegyében élő családoknak. Az első feladványt vasárnap, anyák napján kell teljesíteni az étkező asztalnál. Aki legalább hat feladatot teljesít, sorsoláson vesz részt.

Hat éve szervez az Egyházmegyei CsaládKözPont csapata a Szegedi CsaládEgyetem részeként különböző előadásokat, szemináriumokat és speciális „terepgyakorlatokat” a családok egészséges működésének szolgálatában. Tapasztalataikból merítve msot egy élménygyűjtő játéksorozatot indítottak azoknak, akik egy háztartásban élnek, függetlenül az életkortól és a család típusától.

A Karantén kaland-tér nevű játékban május folyamán hetente kettő, azaz összesen nyolc játékos feladatra hívják a vállalkozó kedvű családokat. Az első feladat a „Gyerünk az asztal köré!” címet viseli, ugyanis, a szervezők úgy vélik, hogy az asztal a lehetőségek tere, mert lehet rajta sütést, főzést előkészíteni, enni, társasozni, dolgozni, kézműveskedni. Éppen ezért most vasárnapi feladvány a családdal történő közös étkezés az asztalnál.

Azt kérik a szervezők, hogy május első vasárnapján legyen az ebéd egy különleges együttlét. Bármi is kerül délidőben az asztalra, a terítés legyen gondos és ünnepi. Például terítővel, ritkán használt tányérokkal, szalvétákkal és egy szál gyertyával meghittebbé lehet tenni. Ne csak az asztal, hanem a család öltözéke is legyen csinos, de kényelmes. Fontos, hogy amikor elkészült az ebéd, minden családtag egy időben, egyszerre üljön az asztalhoz. Mindenki mellőzze a telefonokat és az okoseszközöket az asztalnál. Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük, és tulajdonképpen azt, hogy általuk mi is megszülethettünk. Éppen ezért ebédnél idézzenek fel a családtagok egy-egy kedves, közös emléket az édesanyával vagy a nagymamákkal kapcsolatban.

A versenyben résztvevők ügyeljenek arra, hogy a terített asztalról vagy a családi asztaltársaságról készüljön fotó, amit a [email protected] címre kell elküldeni. Ezzel tudják igazolni, hogy elvégezték a feladatot.

Azok, akik a nyolc kihívásból legalább hatot teljesítenek és ezt igazolják is, június első hetében ajándéksorsoláson vesznek részt, ahol tíz nyeremény talál gazdára. A nyertes családok népszerű társasjátékok listájából választhatják ki a nekik tetszőt.

Aki ezen a vasárnapon extra meglepetést szeretne a jelenlévő édesanyának szerezni, annak egy titkos, házilag megvalósítható ötletet ajánlanak, ami nem kerül pénzbe, de az édesanyák a legféltettebb kincseik között őrizgetik majd húsz év múlva is. Erről a www.csaladegyetem.hu weboldalon találni részleteket.