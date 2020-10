Karanténba került egy csongrádi nyolcadikos osztály

Nem nőtt tovább a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szegedi szennyvízben, viszont Nagymágocson be kellett zárni az óvodát. Csongrádon, a Batsányi-gimnáziumban pedig egy nyolcadikos osztály került karanténba.

Akár egymillió forintra is büntethetik azokat az üzleteket, amelyekben az ellenőrök már másodjára is azt tapasztalják, hogy maszk nélkül, vagy szabálytalan maszkviseléssel is beengedik a vásárlókat – írta a település honlapján Juhász László, Csongrád jegyzője. A hivatal a rendőrökkel közösen ellenőriz, de először még csak figyelmeztetnek, viszont aki többször is megszegi az előírásokat, annak ideiglenesen be is zárathatják az üzletét.

A Csongrádi Batsányi János Gimnáziumban pedig elrendelték a digitális oktatást a 8/F osztálynak.

Kiss Attila intézményvezető nyílt levélben írta meg, hogy az egyik diáknak lett pozitív a tesztje. Ő múlt pénteken volt utoljára iskolában és egy nappal később jelentkeztek a tünetei. A diákoknak október 12-ig kell önkéntes karanténban lenniük. Ha tüneteik lennének, a háziorvost kell hívniuk, de ha nincsenek, akkor nem tesztelik őket, október 13-án visszamehetnek az iskolába. A gimnáziumban tegnaptól, visszavonásig, mindenhol és mindenkinek maszkot kell hordania.

Mától két hétre bezárták a nagymágocsi óvodát és bölcsődét a koronavírus miatt.

Szebellédi Endre István polgármester elmondta, hogy pár napja az intézmény munkatársai közül többen influenzás tünetekre panaszkodtak, így betegszabadságot vettek ki. Egyiküknél tegnap kiderült, hogy megfertőződött. A munkatársak azt mondták, hogy már jól vannak, az orrfolyás, fejfájás, hidegrázás egy-két napon belül megszűnt, egy dolgozó küzd még influenzaszerű tünetekkel. A szülőket arra kéri, hogy aki szeretne ebédet igényelni, az jelezze az óvoda és a bölcsőde Facebook-csoportjaiban.

A polgármester ezzel egy időben elrendelte azt is, hogy ne tartsák meg a rendezvényeket a művelődési házban.

Jó hír viszont, hogy nem nőtt tovább a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szegedi szennyvízben. Ez azért fontos, mert ha a szennyvízben megugrik a koncentráció, az azt jelenti, hogy az adott településen azután 4-10 nappal több megbetegedést is regisztrálhatnak.