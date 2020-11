Karanténba kerültek a szegedi piaristák

Ha nem változik a helyzet, Hódmezővásárhelyen is mindenhol kötelezővé teszik a maszkviselést. A pusztaszeri minibölcsőde és óvoda egy dolgozójánál is igazolták a koronavírust, és nem rendezik meg Szatymazon a bor- és paprikamustrát sem.

Az egészségügyi veszélyhelyzet ideje alatt az oktatás a félév további részében online lesz a Szegedi Tudományegyetemen. A tanév rendje változatlan marad. Az oktatási rendre vonatkozó irányelveket az egyetem vezetése 30 nap múlva, az aktuális helyzet függvényében felülvizsgálja.

Szobamisék lesznek

A szegedi piarista templom azt közölte, hogy kiderült, érintettek a járványban. Ezért tíz nap hatósági karantént kell letölteniük a rendházban. November 23-ig nem tudnak misézni a templomban, de azt tervezik, hogy ehelyett szobamiséket tartanak.

107 fő karanténban

Továbbra sincs beteg az időseket ellátó otthonokban és a hajléktalanszállón, ahol egy magánszemély felajánlásának köszönhetően még ezüst-kolloidos fertőtlenítés is volt – közölte a hódmezővásárhelyi operatív törzs hétfőn délelőtt. A város közösségi oldalán azt is írták, hogy a polgármesteri hivatal is rendben tud működni, csak néhány dolgozó van otthon betegség miatt. A bezárt kulturális intézmények dolgozóiból mobil munkacsoportot hoznak létre, vagyis, hogy ne maradjanak munka nélkül, más területen kapnak feladatokat.

A rendőrség beszámolt arról, hogy jelenleg 107 ember van hatósági karanténban, valamint folyamatosan ellenőrzik a maszkviselési szabályok betartását a helyi szabályozásban meghatározott közterületeken, valamint a boltokban és az üzlethelyiségekben. Az éjszakai kijárási tilalom megszegéséért néhányszor kellett eddig kisebb bírságot kiszabniuk.

Kiderült, hogy a Szent István utcai Óvodában is van egy koronavírusos munkatárs. Ott a hatóság döntését várják az esetleges bezárásról.

A hódmezővásárhelyi kórházban is újabb részt különítettek el a vírussal fertőzöttek számára. Az operatív stáb arról is döntött, hogy ha nem javul a helyzet, mindenhol kötelezővé teszik a maszkviselést.

Máté Gábor, Pusztaszer polgármestere pedig arról számolt be, hogy megfertőződött a minibölcsőde és óvoda egyik dolgozója. Az óvoda november 20-ig bezárt. A népegészségügyi osztály szerint ha a dolgozók és a gyermekek tünetmentesek, jövő hét hétfőn visszatérhetnek az intézménybe.

Változik a menetrend

Szerdán üzemkezdettől változik a helyi tömegközlekedési járatok menetrendje Szegeden. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a nyári tanszüneti menetrenden alapuló rendkívüli pandémiás menetrend lép életbe. A szerdai változtatás nem érinti a november 11-én bevezetett, 1S jelzésű villamos, valamint a 19S jelzésű trolibusz menetrendjét.