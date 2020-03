Karanténkonyha: a pörkölt új élete pazarlás és maradék nélkül

Habár sokan több hétre való élelmiszert felvásároltak a boltokban, mégis érdemes okosan gazdálkodni a konyhában, és újrahasznosítani a maradékot. A főzéstől számított két napon belül viszont ezt tegyük meg, vagy fagyasszuk le.

Heteken keresztül óriási roham volt az élelmiszerüzletekben, bizonyára mindenki túl van már a nagybevásárláson, a kamra és a konyha polcai roskadásig vannak töltve. Egy-két hétre feltankoltak rendesen élelmiszerből, gyümölcsből, zöldségből, a fagyasztó is te­lítve hússal, zöldségekkel és kenyérrel. Felmerül viszont a kérdés, hogy mi mindent lehet ezekből főzni úgy, hogy változatos legyen az ebéd. Dietetikus szakember segítségét kértük ebben.

Nagyanyáink példáját követve

– Kihívás, hogy nemcsak az ebédről, hanem az egész napos menüről is gondoskodni kell, hiszen a napi öt alkalommal való étkezést most is be kell tartani, így lesz kiszámítha­­tó ritmusa a napnak. Most lehet igazán átgondolni, hogy hogyan tudunk élelmiszerpa­zarlás nélkül élni. Úgy kell tennünk, ahogy nagyanyáink, vagyis a maradékot is fel kell használni a következő ebédhez, vacsorához. Én 2-3 napra előre főzök, ez a tervem – mutatott rá Antal Emese.

A pörkölt ezer oldala

A TÉT Platform szakmai vezetője szerint például főzhetünk pörköltet, amit egyik nap párolt rizzsel és savanyúsággal, míg másik nap valamilyen főzelék feltétjeként fogyaszthatunk. Ha sokat készítettünk belőle, akkor a fagyasztóba is tehetünk, így 1-2 hét múlva lehet egy olyan napunk, amikor csak köretet kell készíteni hozzá. Hozzátette, ha már unjuk a pör­­költet, akkor gulyáslevessé át tudjuk alakítani.

Ehhez nem kell mást tenni, mint a pörköltet felmelegíteni, beledarabolni két közepes sár­garépát, egy közepes fehérrépát, egy fél karalábét, majd ön­tünk hozzá annyi vizet, hogy el­­lepje. Fedő alatt forrástól szá­­mított körülbelül 15 percig főzzük, aztán hozzáadunk két nagyobb burgonyát feldarabolva, illetve ismét öntünk még hozzá vizet. Érdemes hozzáadni 2-3 púpos teáskanálnyi csemege gulyáskrémet, miközben fedő alatt puhára főzzük a zöldségeket és beleteszünk két maréknyi tarhonyát, amit a főzési idő feléig főzzünk, hiszen a forró levesben úgyis megpuhul.

Laktató zöldségfasírt

Antal Emese ajánlása szerint a leveshez második fogásként készíthetünk zöldségfasírtot a megmaradt rizsből vagy bulgur­ból. Cukkinit és répát re­­szeljünk le hozzá, keverjük össze a rizzsel vagy a bulgurral, fűszerezzük, üssünk hozzá egy tojást, és keverjük össze. Sütőpapírral leterített tepsire kis kupacokat halmozunk, közepes hőfokon 20-30 perc alatt készre sütjük. Ha darált húst is teszünk bele, akkor még laktatóbb.

Pörköltből palacsinta

Sok család kedvence a horto­bágyi húsos palacsinta, a ma­­radék pörköltből ez is megoldható. A megmaradt pörkölt szaftját tejföllel kikeverjük, az így kapott szósz felét az apróra vágott pörkölthúshoz adjuk. Készítsünk hozzá hagyományos sós palacsintát, ebbe tölt­­sük bele a húsos keveréket, hajtogassuk össze, és rendezzük egymás mellé szorosan egy hőálló edénybe, majd locsoljuk meg a szósz másik felével. Előmelegített sütőben süssük össze.

Egészséges és zöld

A maradék pörköltet a megma­radt rizzsel keverjük össze, te­­gyünk bele egy adag párolt zöldséget, akár gombát is, majd ízlés szerint tejföllel rétegezzük egy zsiradékkal előre kikent hőálló edénybe, a tetejét végül szórjuk meg sajttal.

Ízletes rakott tészta

És az újrahasznosításnak még itt sincs vége. Főzzünk ki egy csomag pennét vagy szarvacskát, közben a pörkölt­húst daráljuk át egy kis lyukú daráló segítségével, majd keverjük hozzá a szaftját, illetve íz­­lés szerint egy kis ketchupot. Zsiradékkal kikent jénai­ba rétegezzük a tésztát és a húspépet úgy, hogy a legfelső réteg tészta legyen. Érdemes minden tésztaréteget tejföllel megkenni, így a tetejére is simítsunk egy nagy adag tejfölt, amit sajttal is megszórhatunk. Mehet is a 170 fokra előmelegített sütőbe.

Pörkölt reggelire

Nemcsak ebédet, hanem reggelihez valót is elő tudunk ál­lítani, méghozzá pástétomot. Hogyan? A megmaradt pörköltet összeturmixolva, ebbe akár medvehagymát is keverhetünk.