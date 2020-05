Karanténpályázat a dalok szárnyán

Tavaly febru­árban indították útjára a me­­gyében a www.kultkocsma.hu online művészeti magazint, amely úgy határozott, csatlako­zik azon kezdeményezésekhez, amelyek a koronavírus-világjárvány alatt a bezártságot ol­­dandó alkotásra buzdítanak.

– Karanténszerzemények sorával találkoztunk az utóbbi időben. Azt gondoltuk, mi is in­­dítunk egy dalversenyt, hogy feltérképezzük, mennyire okoz a bezártság alkotói dömpinget, avagy éppen fordítva, alkotói aszályt, visszafogottságot – mondta Visnyei Ferenc a kultkocsma.hu képviseletében.

Szegi Csongor zenei rovatvezető vállalta a Műmagdal elnevezésű pályázat részletes kidolgozását és levezénylését. De ez is csapatmunka náluk, így a többi kolléga is oroszlánrészt vállal abból, hogy minél sikeresebb le­­gyen az akciójuk.

– Ha már a négy fal rabjai lettünk, szárnyaljunk szabadon ne csak gondolatban, hanem a dallamok, a zene szárnyán is – tette még hozzá Visnyei.

A zsűri rangosnak ígérkezik: az élő legenda Török Ádám, a Mini együttes zeneszerzője, énekese, fuvolistája lesz az elnöke. Pleszkán Écska szintén vállalta a közreműködést, jelenleg a Soul­­breakers együttes énekese, ze­­neszerzője. A harmadik zsűritag Bozsóki Gergely gitártanár, a Szegedi Nemzetközi Gitárverseny főszervezője.

A dalok beküldési határideje május 31-e, éjfél, a [email protected] e-mail-címre várják a műveket. A pályázatról részles információ a www.kultkocsma.hu oldalon olvasható.