Katona javítana a dolgozói fegyelmen

Uszodás tapasztalata van, uszodavezetői még nincs a Hód-Fürdő Kft. frissen kinevezett ügyvezetőjének. Katona Zsolt javítana a dolgozói fegyelmen, és szorosabb kapcsolatot ápolna a sportegyesületekkel. Saját szervezésű programokat ígér, nem tervezi másnak kiadni rendezvények végett a fürdőt.

A békéscsabai származású új für­­dőigazgató, Katona Zsolt 47 éves, jelenleg Szegeden él.

Alapvégzettsége tanár, hu­­mán menedzser szakértői szakon másoddiplomázott, később gyógytestnevelői végzettséget is szerzett. Többnyire tanárként, oktatóként, úszóedzőként dolgozott, 2002 óta a vállalkozói szférában is tevékenykedik. 2001-től a Szegedi Tudományegyetem Testnevelési és Sporttudományi Intézet Testnevelési és Sportmenedzsment Tanszék oktatója. 2009-től hat évig Norvégiában élt, ahol egy úszóegyesületnél vezetőedzőként dolgozott. 2016 óta aktív részese a Ma­­­gyarországon megrendezett nemzetközi úszóversenyeknek. A medencetéri koordináció tartozik a feladatai közé.

– Uszodavezetői tapasztalatom nincs, de uszodás tapasztalatom van, hiszen 1982-től az uszodák világában élem az életem. Első lépésben olyan feladatokat fogalmaztam meg, amelyek nem igényelnek pénzügyi ráfordítást. Gondolok itt a dolgozói munkamorál javítására, a munkakörök, illetve a munkaköri leírásban megfogalmazottak pontos, fürdői szolgáltatásokat is javító betartására, a sportegyesületek meg­­felelő koordinálására.

Katona Zsolt kiemelte, az or­­szágban szinte sehol sem gazdaságos a fürdők üzemeltetése, a vásárhelyi, amely országosan egyedülálló sportági létesítményekkel rendelkezik, is jelentős veszteséget termel évente. Célja a bevételek növelése.

– Napjainkban a belépő mellé kapcsolt szolgáltatások nyújtása is szükséges. Terveim között éppen ezért különböző programok szervezése is szerepel. Kizárólag saját szervezésűekre gondolok, amelyekhez megfelelő partnereket ke­­­resünk. Bérleti díj ellenében nem szeretném kiadni a fürdőt. A konditerem kihasználtságán is van mit javítani – folytatta terveit.

A fürdő fejlesztésével kapcsolatban is vannak elképzelései, amelyek a tulajdonosokkal együttműködve valósíthatók meg. Az új fürdőigazgatót egye­­lőre az év végéig bízta meg a vásárhelyi közgyűlés.