Kátyú: Több mint százezer veszélyes úthiba teszi próbára az autósokat

A kátyúkárok kétharmadát az első negyedévben jelentik az autósok, ám az igényeknek csupán a felét fogadják el az útkezelők. A körültekintő dokumentáció mellett egy kátyúbiztosítás is jelentősen növeli a kártérítés esélyét.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az erős fagyokkal beköszöntő tél az elmúlt napokban robbanásszerűen megnövelte az országban található egyébként is sok kátyú számát: immár százezres nagyságrendben nehezítik az autózást az úthibák. – A károk nagy része defekt, és sokszor a felnit is javítani kell. Emellett gyakori, hogy a futómű is megrongálódik, sőt, személyi sérülés is történhet.

Utóbbinál a kártérítés összege akár milliós tétel is lehet – figyelmeztet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége.

Kátyúbiztosítás híján az au­­tósoknak az illetékes útkezelőnél kell bejelenteniük a kárt. Lakott területen kívül ez a Magyar Közút Zrt., míg a településen belül az adott önkormányzat megfelelő szerve az illetékes. Az útkezelők általában a nem megfelelően dokumentált kártérítési igényeket utasítják el, de esélytelenül próbálkoznak azok is, akik úthibára figyelmeztető jelzőtáblával ellátott szakaszon szenvednek balesetet.

A megfelelő dokumentáció a bizonyítás kulcseleme,

fontos, hogy az autós maradjon a helyszínen, mert tanúkat vagy hatósági jegyzőkönyvet csak így tud szerezni.

Sztrádán lehetőség szerint a legközelebbi biztonságos helyszínen kell megvárni az útellenőrt. Célszerű minél több fényképet készíteni a kátyúról és a sérülésről, úgy, hogy a helyszín jól beazonosítható legyen.

– A kátyúbiztosítások akár évi 2-3 ezer forintért is elérhetők. Ezeket jellemzően kötelező vagy casco mellé kötik kiegészítő biztosításként, de önállóan is kínálják egyes társaságok – magyarázza Papp Lajos. A szövetség gépjárműszekciójának elnöke szerint a casco mellett is érdemes gondoskodni ilyen védelemről, mivel a kátyúkár csak kirívó esetben ugrik 100 ezer forint fölé, vagyis a casco önrészén belül marad.

A kifejezetten kátyú miatt kötött biztosítással sikeresebbek a kárrendezések, további előny, hogy egyes módozatok a figyelmeztető táblával jelölt útszakaszokra is fedezetet nyújtanak. Az autósoknak nem kell kideríteniük az útkezelő kilétét, közvetlenül a biztosítójuk felé jelentik a kárt, és a térítést sem egyösszegű, sem százalékos ön­rész nem terheli. A jó dokumentáció persze itt is fontos.