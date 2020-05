Kedden nyit az ópusztaszeri történeti emlékpark

Két hónapos kényszerű, a koronavírus-világjárvány okozta szünet után, május 19-én, kedden újra megnyitja kapuit az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Egyelőre a szabadtéri kiállítások látogathatók, a Rotunda épülete nem.

A kormányrendelet értelmében a szabadtéri múzeumok nyitva tarthatnak, így az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark (ÓNTE), a koronavírus-világjárvány okozta 2 hónapos kényszerszünet után, kedden kinyitja kapuit, de még csökkentett üzemmódban működik majd.

Nem szünetelt a munka

– A két hónap alatt sem állt a munka – mondta érdeklődésünkre Kertész Péter, az ÓNTE ügyvezető igazgatója –, akiknél lehetett, elrendeltük a home office munkavégzést, például tudományos tevékenységnél, rendezvények-programok előkészítésénél, szervezésénél, könyv és kiadvány szerkesztésénél ezt megoldhattuk, ezeket otthon is elvégezhették kollégáink. A frontszemélyzet, a pénztárosok és a látogató csoportokkal foglalkozók pedig munka alóli felmentést kaptak, amit most megszüntettünk.

Csökkentett üzemmód

Az 55 hektáros park területén folyamatos volt a karbantartás, a fűnyírás, az épületek megújítása, hogy megszépülve találkozhassanak újra az emberekkel. A világhálón folyamatosan jelen voltak játékokkal, érdekességekkel, a nagy katasztrófákról írott cikksorozattal. A csökkentett üzemmód azt jelenti, hogy a skanzen, a Nomád Park, a Szeri Gyógynövénykert, a Gőzös Büfé, a Szeri Kávézó teraszai, a Szatócsbolt és a Szeri Gyógynövénybolt látogatható, viszont továbbra is zárva lesznek a Rotunda és a Látogatóközpont kiállításai. Az árvízi bemutató megtekintésére, az elektromos kisautók bérlésére és a parkjárat igénybevételére nem lesz lehetőség. A látogatókat a nyári nyitva tartás szerint, hétfő kivételével, 10-től 18 óráig várják a csökkentett üzemmód miatt egységesen 1400 forintos belépővel.

Meglepetések hétvégéje

– A tavasz nagyon fontos időszakunk, erre, illetve nyár elejére esik a népszerű húsvéti és pünkösdi rendezvény és az osztálykirándulások jelentős része. Éves bevételünk 50 százaléka lett a vírus áldozata – nyilatkozta Kertész Péter. Hozzáfűzte: mivel szabadtéri tömegrendezvényt augusztus 15-től lehet újra tartani, az augusztus 20-ai, csütörtöktől vasárnapig tartó hosszú hétvégére, négynapos programsorozattal készülnek. Ekkor pótolják például az elmaradt veteránjármű-találkozót.

– Két meglepetést is tartogatunk a közönségnek. Egy-két héten belül nyílik az új vasúttörténeti kiállítás, valamint a skanzenben lévő pékműhelyben nemcsak kóstolni lehet, hanem vásárolni, hazavinni is a finom, hagyományos módon készült kenyereket, péksüteményeket – újságolta az idén 50 éves Emlékpark ügyvezetője, aki megjegyezte: a jubileumhoz kapcsolódva is több program várható augusztusban és ősszel.