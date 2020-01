Kényes kérdésekre adtak választ

Mi okozza a méhnyakrákot? Milyen megelőzési lehetőségek vannak? Hogyan szűrhető a vastagbélrák? Van rá megoldás? – kényes kérdések, amikről a legtöbben nem szívesen beszélünk. Az SZTE SZAKK Onkoterápiás Klinika és a I. sz. Belgyógyászati Klinika szakemberei mégis megtették pénteken. Lakossági fórumot tartottak a SZAB-székházában a méhnyak- és a vastagbélrák megelőzési, gyógyítási lehetőségeiről.

Elképesztő információkkal szembesültek a jelenlévők. Kiderül például, hogy a vastagbélrák által okozott halálozási statisztikákban hazánk az első, európai szinte a legrosszabb helyen állunk, évről-évre egy kisvárosnyi ember hal bele. A nőket és a férfiakat egyaránt érinti, az egyik leggyakoribb rosszindulatú daganat, ami könnyen megelőzhető lenne. Ahogyan arról mi is beszámoltunk már, úgy az előadásokon is elhangzott, hogy ingyenes, kétlépcsős szűrővizsgálat indult az 50 és 70 év közöttieknek, akiket most is arra kértek, hogy saját egészségük érdekében használják ki a lehetőséget. A szakemberek a colonoscopias vizsgálatot is szemléltették az érdeklődőkkel.

A délután már a nőkről és a méhnyakrákról szólt, ami évről-évre 400-500 nő halálozását okozza. Az orvosok azt kérték, mindenki járjon el szűrésre, hiszen a méhnyakrák korai felismerésével csökkenthető a halálozások száma. A szakemberek hangsúlyozták, minél kezdetibb stádiumban fedezik fel a rákot, annál enyhébb módszerekkel kezelhető.