Kényszerből kezdték a különleges kínai játékot Pusztaszeren, de sikerre vitték

Több mint 30 országos bajnoki és két nemzetközi bajnoki címet nyertek már a pusztaszeri lábtollasosok. A különleges kínai sportot 13 évvel ezelőtt honosította meg a településen Vágó Tibor, miután a focihoz és a kézilabdához már nem volt elég játékosa. Mostanra annyira népszerűvé vált, hogy már válogathat is a jelentkezők között.

– Vágó István műsorában hallottam először erről a sportról, az egyik játékos ugyanis a lábtollas-szövetség főtitkára volt – mesélt a különleges sport pusztaszeri meghonosodásának kezdeteiről Vágó Tibor. – Testnevelőként minden mozgásforma érdekel, erről azonban korábban még nem hallottam. A tudakozóból derítettem ki az úr elérhetőségét, aki küldött egy doboz labdát ajándékba. Ez 15 évvel ezelőtt történt.

Érdekességként kezdték

Sokáig csupán érdekességként vették elő néha a lábtoll-labdákat, amikor azonban már olyan kevesen jártak edzésekre, hogy sem focizni, sem kézilabdázni nem tudtak, Vágó Tibor úgy döntött, elkezdenek komolyabban is foglalkozni ezzel a sporttal, hiszen egyéniben is lehet versenyezni, de csapatjátékhoz is elég mindössze három fő. Három évvel az első labdák megérkezése után már versenyen indultak, mostanra pedig közel húszan járnak rendszeresen edzésekre, gyerektől a seniorig minden korosztályban képviseltetik magukat.

Európa legjobbjai a magyarok

– Több mint 30 országos bajnoki címünk van már, és kétszer nemzetközi bajnoki címet is szereztek a pusztaszeri játékosok – dicsekedett Vágó Tibor, aki időközben lábtoll-labda-edzői képesítést is szerzett. Mint mesélte, ebben a sportágban a magyarok európai szinten a legjobbnak számítanak, de a világon is csak 3-4 ország tudja őket megszorongatni – azok az ázsiaiak, akiknél ez nemzeti sport.

A játékot egyébként tollaslabdapályán játsszák; kézzel és karral nem lehet érinteni a labdát, és természetesen ütő sincs. A focinál azonban jóval bonyolultabb mozdulatokat igényel, a talppal végzett lecsapásokhoz szinte a tánchoz hasonló hajlékonyságra és mozgáskoordinációra van szükség. Eszközigénye nem jelentős: a Kínából rendelt speciális labda ára nagyjából 600 forint.

Sokat kell mozogni a pályán

– Érzék kell hozzá, a legnehezebb része viszont a futás. Sokat kell mozogni a pályán – beszélt a lábtoll-labdáról Buki Napsugár. A 14 éves lány négy éve kezdte el ezt a sportot, mostanra pedig a Pusztaszeri Ifjúsági és Szabadidős Sportegyesület legsikeresebb versenyzőjévé vált. Serdülő országos bajnoki címet szerzett, csapatban pedig ősszel országos második helyezést ért el.

– A társaság is nagyon jó, itt vannak a legjobb barátaim. Nem szeretném abbahagyni ezt a sportot, nagyon megszerettem.

Fehér Zsolt a kezdetek óta tagja a pusztaszeri lábtollascsapatnak.

– A foci nem jött be, nem találtam a posztomat. Labdaérzék, reflex és mozgékonyság itt is kell, nekem nagyon megtetszett már az első alkalommal is – mesélte.

Heti 2–4 edzés

A pusztaszeriek kiemelkedő eredményeiket heti 2–4 edzéssel érik el. A sportolók évi 2400 forint tagdíjat fizetnek, versenyzésüket és utazásaikat még így is az egyesület finanszírozza. Viszont nem is lehet akárki tagja a csapatnak: bár most már sokan jönnének, csak a jó magaviseletű és tanulásban is eredményes fiatalok űzhetik ezt a sportot a településen.