Kérdés, ki fizeti meg végül a hibás tervezést

Az eredeti tervek szerint már tavaly nyárra kész kellett volna lenni a nagyobb parkok felújításával Szegeden, azonban a legutóbbi dátummódosítást sem sikerült tartani. Ráadásul jóval többe került a munka, mint kalkulálták.

– Mintegy 91 millió forinttal többe került a városnak a Stefánia, a Móra park és a Roosevelt tér felújítása egy szerződésmódosítás szerint, amiben az is szerepel, hogy október 20-ig végezni kellett volna a beruházással, azonban még december elején is zajlik a tereprendezés – számolt be lapunknak Német Ferenc fideszes önkormányzati képviselő.

Elmondta, olyan munkálatokat tartalmaz a módosítás, amivel alapvetően számolni kellett volna a tervezéskor, így nem okoztak volna pluszköltségeket. Példaként említette a kavicságyás újratelepítését, valamint a gyepesítést is, amit fűmagok kiszórásával oldottak meg.

Kiderült az is, hogy eredetileg informatikai pontokat terveztek oda, ahol most tájékoztató táblák állnak,

de változott a terv, erre szintén költségeket számoltak el. De sietve készülhettek a táblák, szemfüles olvasónk vette észre, hogy a múzeum előtti tájékoztatón háromszor is elírták az uralkodó szót, helyette „urakodó” és „urakoldó” olvasható.

– Jelentősen túlárazott fejlesztésről van szó, aminek egy részét az adófizetők pénzéből fizették, ráadásul a 91 millió forintos költséget is pótolni kell a költségvetésben, ezt vélhetően az adók megemelésével oldja majd meg az önkormányzat – erről már Haág Zalán KDNP-s képviselő beszélt lapunknak.

Szerinte a Zöld Város projektet ismét nem sikerült megfelelően megvalósítani Szegeden. Megjegyezte,

a Stefánián az történt, mint a Kisvakond a városban című mesében: az erdő helyén felépül a város,

a vakond és társai kapnak egy erdőre hasonlító szobát, de amikor belépnek, rájönnek, hogy minden gumi és műanyag. Úgy látja, a park túl művi lett, túl nagy része kapott különféle burkolatot, ahelyett, hogy a természetközeliség érzését keltené a belvárosban.

A képviselők szerint azonban a világító, zenélő szökőkúttal legalább 10 éves hiányt pótolt a város, ezzel együtt úgy gondolják, nem a pandémia alatt kellene tesztüzemet tartani, hiszen ezzel tömegeket vonzanak az utcára.

A szerződésmódosítás kapcsán kerestük a Szeged Pólus Nkft.-t. A következőt válaszolták:

A Stefánián, a Móra parkban és a Roosevelt téren végrehajtott fejlesztés befejezésének 3 hónapos eltolódását alapvetően a Móra Ferenc Múzeum és a Vár külön projektben megvalósult felújításának csúszása okozta, ez utóbbi pedig előre nem látott szükséges munkálatok elvégzésére és a tavaszi koronavírus- járvány által előidézett helyzetre vezethető vissza. Ezenkívül a zöld város projekt nagy kiterjedésű területén előre nem látott akadályokba ütközött a kivitelező, emiatt az önkormányzatnak pluszforrást kellett biztosítani a munkálatokhoz.