Keresik a magyar paprikát – Szakmai nap Szentesen

Kilencedik alkalommal rendezték meg a Magyar Paprika Napot Szentesen. Az idei alkalommal érkezett eddig a legtöbb, közel háromszáz résztvevő az eseményre, így elmondható, hogy országos súlyú lett a szakmai találkozó. A rendezvény fő témája a biológiai növényvédelem és a termelők számára elérhető fejlesztési lehetőségek volt.

A Megyeházán találkoztak a paprikatermesztés iránt elkötelezett szakemberek a kilencedik Magyar Paprika Napon, a konferencián rekordszámú, közel háromszáz résztvevő jelent meg. A szakmai összejövetelen szó esett a termelők előtt megnyíló pályázati lehetőségekről, a komplex integrált paprikahajtatásról, a növényvédelmi nehézségekről, a biostimulátorokról és a növényvédő szerek fejlődéséről is.

A nap házigazdája, Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnöke kérdésünkre elmondta, a DélKerTÉSZ termelői teszik a dolgukat, folyamatosan szállítják az árut.

– Március után volt egy kis megtorpanás, de utána kiegyensúlyozottá vált a kereskedelem. Az árak 4-6 százalékkal csökkentek a paprikaféléknél, de az első osztályú minőségben nagyjából maradt az előző évi szinten. Nagy az érdeklődés a magyar termékek iránt, az emberek számára is fontos, hogy megbízható helyről származó, friss, vitamindús termék kerüljön az asztalukra. Összességében a friss piaci termékek hozták a tavalyi szintet, bizakodóak vagyunk az évet tekintve – összegzett Nagypéter Sándor.

A DélKerTÉSZ vezetője hozzátette, az elmúlt időszak megmutatta, hogy felértékelődött az integrációk, a szövetkezések jelentősége.

– Úgy látom, egyre nagyobb szerepe van a szerveződéseknek, egyfajta integrációs koncentráció fog bekövetkezni. A szövetkezetünk is biztosítja a fejlődés lehetőségét a termelőinknek, szaktanácsadással segítjük őket, hogy megfelelő mennyiségben és minőségben tudjanak előállítani.

Az ágazat helyzetéről Ledó Ferencet, a Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a FruitVeb elnökét kérdeztük. – 180-185 ezer tonna paprikát termelnek az országban, ezzel április végétől november végéig önellátóak vagyunk, június elejétől október végéig pedig 25-30 ezer tonna étkezési paprika exportra is jut. Az idei év átlagosnak mondható, növényvédelmi szempontból nehezebb volt, és ugyan volt már jobb is, de nem volt rossz. Zajlik egy generációváltás is, sok kisebb termelő öregedik ki, a helyükre lépő fiatalok pedig korszerű technikával, nagyobb területen dolgoznak – mondta el Ledó Ferenc.

A termelők számára elérhető támogatásokról dr. Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár elmondta, október végén indul az a 30 milliárd forintos program, ami a gazdálkodók üvegházépítését segíti. Ez ahhoz járul hozzá, hogy biztonságosabban tudjanak minőségi terméket előállítani, tette hozzá az államtitkár.