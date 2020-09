Késik Makón a jó minőségű víz

Várhatóan jövő márciusra készül el Makó és térségének ivóvíz-minőségjavító beruházása. A munkálatokat a koronavírus-veszélyhelyzet akadályozta. A térség 17 településének 48 ezer háztartását érintő ivóvízprogramra az Európai Unió és a magyar állam összesen 3,8 milliárdot adott.

Késni fog az eredetileg 2014 őszén indult, majd kudarcba fulladt Makó térségi ivóvíz-minőségjavító beruházás végső befejezése – adta hírül a legutóbbi testületi ülésen Farkas Éva Erzsébet, a város polgármestere.

A lezárásra eredetileg kitűzött határidő az idei év vége lett volna, de az már most látható, hogy ezt biztosan nem tudja tartani a kivitelező. Az ivóvíz-minőségjavító program akkor került szóba, amikor sorra vették a jelenleg folyó fejlesztések állását.

Mint korábban megírtuk, a térség 17 településének 48 ezer háztartását érintő ivóvíz­programra az Európai Unió és a magyar állam összesen 3,8 milliárdot adott. A beruházást évekkel ezelőtt le kellett volna zárni, az új rendszer azonban még mindig nem biztosít a makóiaknak egészséges ivóvizet: a legtöbb helyen baktériumokkal fertőzött, így továbbra is a régit használják. Pedig az lett volna a cél, hogy ami a csapból folyik, az az uniós előírásoknak is megfeleljen.

A sikertelenség azzal a veszéllyel is fenyegetett, hogy az érintett falvaknak, városoknak vissza kell fizetniük az Uniótól kapott 3,1 milliárdos támogatást. Ez gyakorlatilag az önkormányzatok csődjét jelentette volna. Ennek elkerülése érdekében – a hibák kijavítására, a beruházás végleges befejezésére – az önkormányzatok társulása korábban már kapott 560 milliót, majd 2018-ban Lázár János honatya közbenjárására további 950 milliót.

A késlekedés oka, mint sok hasonló nagy beruházás esetében, itt is a járványhelyzet, ami sok szükséges dolog beszerzését, de magát a munkavégzést is akadályozta, lassította. A most ígért véghatáridő jövő március.