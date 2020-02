Két emeletet építenek a vásárhelyi szakrendelőre

Közel másfél milliárd forintból két emeletet építenek az új szakrendelőre Vásárhelyen. Az egyik emeleten a belgyógyászatot, a másikon a gyermekosztályt helyezik majd el. 700 millió forint értékben új eszközöket is vásárolnak.

– Olyan programot indítunk útjára, amely a kórház sorsát évtizedekre meghatározza – mondta Kallai Árpád, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (CSMEK) Hódmezővásárhely-Makó főigazgatója a Hatékony Szűrési és Prevenciós Programok Fejlesztése és Tesztelése című projekt megnyitóján. A kórház a Szatmári Irgalmas Nővérek Egyesülettel közösen pályázott és nyert 9,266 millió eurót, amiből 7 millió 266 ezer euró érkezik Hódmezővásárhelyre és Makóra.

A támogatásból, amihez nem kell önerőt biztosítani, a CSMEK Hódmezővásárhely-Makó 1,4 milliárd forintot építésre, 700 milliót eszközbeszerzésre, 54 millió forintot pedig osztályok berendezésére fordíthat. A 84 hónapos projekt 2019. augusztus 1-től 2022. július 31-ig tart.

A program keretében új, modern eszközöket szereznek be, amelyek segítik a bőrrák, az emlőrák, a tüdőrák, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések korai felismerését. Egyebek között digitális anyajegyszűrő és archiváló rendszert, automatizált 3D-s emlőszűrő ultrahang-készüléket, komplett digitális patológiai műszerparkot, terheléses EKG- és szívultrahang készülékeket, valamint a tüdődaganatos betegek vizsgálatához új CT-t szereznek be. Szűrési módszertanokat dolgoznak ki, és vezetnek be.

A szatmárnémetiek programjáról Gyurisné Pethő Zsuzsanna, az EVP Egészségfejlesztési Iroda programigazgatója beszélt. A Szatmári Irgalmas Nővérek tervei között lakossági tájékoztató előadások, eszközbeszerzések, prevenciós szűrések, illetve továbbképzések szerepelnek.

Lázár János, a térség országgyűlési képviselője a projektnyitón hangsúlyozta, szimbolikus jelentőségű, hogy 100 évvel Trianon után a CSMEK Hódmezővásárhely-Makó Szatmárnémetiben talált partnerre. A magyar kormány számára kiemelten fontos a határ menti régiók gazdasági és társadalmi újraegyesítése.

– Jogos, hogy az emberek a tb-jük befizetése ellenében, magasabb szintű egészségügyi ellátásban reménykednek, de senki se felejtse el, hogy saját magának is van tennivalója. Ma Magyarországon 58-60 évet, míg Nyugat-Európában 63-65 évet töltenek az emberek egészségesen. A legfontosabb célkitűzésünk nemcsak az, hogy minél tovább éljenek az emberek, hanem az is, hogy minél tovább legyenek egészségesek.

A képviselő kiemelte, a daganatos megbetegedések 75 százalékát a tüdő-, bél- és emlődaganatok adják. Ez cselekvést igényel. A daganatok gyógyításának leghatékonyabb módszere a korai felismerés, ezért fontos a mostani fejlesztés.