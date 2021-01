Két éve működik Szentesen az ételdoboz

Önkéntesek segítségével jött létre a városban egy ételtároló doboz, amibe bárki betehet és amiből bárki kivehet. A kezdeményezés jól működik, segítségével mindennap biztosan élelmiszerhez juthatnak a rászorulók.

– Itt olyan sorsokkal, valós problémákkal találkozni, amik észhez térítik, a földön tartják az embert – mesélte Bertusné Friedl Mónika az „Enni adok – Enni kapok” doboz mellett.

– Sok özvegyen maradt kisnyugdíjassal beszélgettem itt, legutóbb pedig egy férfivel, akinek a munkája miatt a vegyszerektől tönkrement a tüdeje, most rokkantnyugdíjas. Van lakása, rendezett a megjelenése is, de a rezsi kifizetése és a gyógyszerek kiváltása után van, hogy nem marad pénze ételre. Neki is nagy segítség ez a doboz

– mondta el az ételes szekrényről gondoskodó önkéntesek vezetője.

Helyben is jól működik az országos kezdeményezés

A Re-Formáló Egyesület országos kezdeményezéséhez csatlakozva 2019 januárjában került fel a Dózsa-ház falára a rászorulókat segítő „Enni adok – Enni kapok” doboz. A kezdeményezés lényege, hogy az önkéntesek egy bárki számára elérhető doboz feltöltésével támogatják a rászorulókat.

A falra szerelt szekrény általában tartós élelmiszert rejt, de ha az időjárás engedi, főtt étel is kerül bele. Utóbbira nagy igény van: – Egy özvegy bácsi mesélte el, hogy amióta elhunyt a felesége, azóta nem evett olyan házias ízűt, mint amit az önkénteseink főztek – idézte fel Bertusné Mónika.

Száz tagjuk van

A szentesi önkéntesek vezetője elmondta, több mint száz tagja van a csoportjuknak, és körülbelül harmincan dolgoznak azon, hogy mindig tele legyen az ételdoboz. Van, aki azzal segít, hogy a boltokból hoz pékárut, más az adományba kapott alapanyagokból főz, de azzal is támogathatja valaki a doboz működését, hogy műanyag edényeket gyűjt.

A szentesiek is magukénak érzik a dobozt

Az elmúlt két év tapasztalatai alapján látszik, a helyiek is megszokták, hogy van egy hely, ahová elvihetik az otthonról kimaradt ételt. Amíg hűtőhideg az idő, addig főtt étel is kerülhet a dobozba, melegebb időben pedig tartós élelmiszert, zöldséget, gyümölcsöt vagy pékárut is elhelyezhetnek benne.

– Több helyi üzletre is fixen számíthatunk, onnan az önkénteseink hozzák el a felajánlásokat, de tudunk olyan üzletvezetőkről is, akik maguk hozzák el a dobozhoz az élelmiszert. A jótékonykodás a lakosság között is egyre bővebb körben terjedt el, ennek kifejezetten örülünk, mert így a rászorulók mindig találhatnak valamit a dobozban. Mindig el szoktam mondani, hogy ha valaki adományt szeretne betenni az ételdobozba, akkor nem kell külön költeni. Elég, ha az ember csak az idejét áldozza rá, hogy elhozza azt, ami otthonról kimaradt, legyen az pár szelet kenyér vagy egy joghurt

– fogalmazott Bertusné Friedl Mónika. Az önkéntes kiemelte, a hideg időben a napi élelem mellett meleg teára és levesre is nagy szükség van, így aki tud, azzal is segíthet a rászorulókon.