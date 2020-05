Két kamerán figyelhetjük a Tiszát

A Tisza belvárosi szakaszát, a Huszár Mátyás Rakpartot és a Szegedi Vitorlás Kikötő élő képét már két webkamerán is láthatjuk.

– A meteorológiai környezet megfigyelésére először 2013-ban helyeztünk el egy kamerát a kikötőben – tudtuk meg Kipper Györgytől, a Tiszavirág Sportegyesület elnökétől, aki egyetemi testnevelés kurzus keretében is tart vitorlás oktatást. Megírtuk, az elméleti oktatást és kishajós képzést videokonferencián folytatják, mivel a koronavírus okozta veszélyhelyzet őket is korlátozza. – Vitorlázás szempontjából fontos ismerni az aktuális szélviszonyokat, hogy mindenki a tudásának megfelelő környezetben induljon sportolni. A kamerán jól láthatók a szél okozta vízfelszíni hullámok, ezáltal otthonról is tudtunk tájékozódni – mesélt Kipper György.

Mivel a kamera képe már napi 6-700 látogatót vonz, ezért – a technika fejlődésével lépést tartva – a rendszert folyamatosan fejlesztik. A két kamerán valós időben megfigyelhetjük a rakparti forgalmat, segítségével elkerülhetjük az esetleges forgalmi dugókat. Bár most a Tiszán sincs nagy mozgás, otthonunkba zárva is megnyugtató hátradőlve nézni a vizet, a madarakat. A két kamera képét az alábbi linkeken érik el: https://www.idokep.hu/webkamera/vitorlaskikoto1, https://www.idokep.hu/webkamera/vitorlaskikoto2.