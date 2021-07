Két új fertőzöttet szűrtek ki megyénkben

Továbbra is folyamatos az oltás Szegeden és a megye több rendelőjében is. Átmenetileg, augusztus 31-ig szüneteltetik a „Segélyvonal Kübekháza” szolgáltatását, és a koronavírus-járvány után sincs szakemberhiány a csongrádi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményben.

Újabb két új koronavírussal fertőzött beteget regisztráltak egy nap alatt Csongrád-Csanád megyében. Velük együtt így már 33 ezer 615 ember kapta meg a fertőzést a járvány kitörése óta a megyében.

Közben továbbra is folyamatos az oltás Szegeden és a megye több rendelőjében is. Az érvényes regisztrációval rendelkezők – köztük az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is – automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer-, Sinopharm- és korlátozott mennyiségben még Szputnyik-oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen- és Moderna-oltás is elérhető.

A koronavírus-járvány után sincs szakemberhiány a csongrádi Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményben – mondta a helyi televízióban az intézmény vezetője. Tóth Irén arról is beszélt, hogy most ugyan várni kell néhány rendelésre, de ez csak a szabadságolások miatt van így, szeptembertől jelentősen lerövidülhet a várakozási idő. Az intézményben jelenleg már csak a második körös koronavírus-elleni oltásokat adják be, fennakadás ebben és a szakellátásokban sem volt.

Tóth Irén hozzátette, hogy a település idősotthonaiban több mint 80 százalékos az átoltottság.

Átmenetileg, augusztus 31-ig szüneteltetik a tavaly márciusi első Covid19-hullámkor létrehozott „Segélyvonal Kübekháza” szolgáltatását a településen, a nyári szabadságolás és táboroztatások idejére.