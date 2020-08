Kétéves lett a Szeretem Vásárhelyt Egyesület

Két évvel ezelőtt 12 lelkes ember életre hívta a Szeretem Vásárhelyt Egyesületet. Az évfordulót illuzionistaműsorral és boszorkánytortával ünnepelték.

– Programjainkkal a híres vá­sárhelyi életérzést szeretnénk felfrissíteni. Két év alatt 100+1 rendezvényt szerveztünk a mű­vészet, a sport, a szabadidő és a környezetvédelem jegyében – mondta az egyesület második születésnapjára szervezett összejövetelen lapunknak Walterné Böngyik Terézia, az egyesület elnöke.

– Több programunk tömegeket mozgatott meg, amire nagyon büszkék vagyunk. A tavalyi, augusztus 20-i Vizes 20-as nevű programunkon több ezer ember vett részt. Idén is szerettük volna megszervezni, de közbejött a járvány – említette meg visszatekintésében Juhász Tünde, az egyesület egyik alapító tagja.

– Nagy sikert aratott az elektronikai hulladékgyűjtésünk is, amit már háromszor szerveztünk meg. Összesen 170 tonna e-hulladéktól szabadítottuk meg a vásárhelyieket. Közel 3000 ember hozta el az elromlott, már használhatatlan tévéjét, hűtőjét, vagy más háztartási, illetve szórakoztatóipari berendezését. Érdemes megemlíteni a jótékonysági rendezvényeinket is. Több ilyen kezdeményezésünk is volt. Kétszer készíttettünk pél­­dául asztali naptárt, ami speciá­lis hódmezővásárhelyi ajándéktárggyá vált. A bevétellel az első évben a súlyos beteg Sándor Ricsit támogattuk, ta­valy pedig a Kozmutza-iskolát – emelte ki Juhász Tünde.

A Szeretem Vásárhelyt Egyesület azt vette észre, hogy több programjára is szemet vetett a város. Az önkormányzat a jövőben elektronikai hulladékgyűjtést tervez, a fürdő pedig a Szeretem Vásárhelyt Egyesülethez hasonlóan, ugyancsak kedvet ka­­pott a szabadtéri mozik szervezésére.

– Ezt mi úgy értékeljük, hogy amit kitalálunk, az jó és kö­­vetendő. Az viszont szomorú, hogy egy önkéntes alapon szerveződő civil szervezet előrébb tart, több ötlettel, fantáziával és erővel bír, mint azok a főállásban dolgozó emberek, akiknek az lenne a dolguk, hogy kitaláljanak ilyen programokat. Úgyhogy mindenképpen büszkeségre ad okot, hogy a programjainkat másolja a város – hangsúlyozta Juhász Tünde.