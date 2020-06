Kétmillió forinttal támogatja a megye a rendőrséget

Kétmillió forint vissza nem térítendő támogatást ad a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat a megyei rendőrségnek. A pénzt egyebek mellett bűnmegelőzésre és speciális eszközök beszerzésére költik, amivel például a kamionosok vezetési és pihenőidejét ellenőrizhetik.

– Évek óta nagyon jó a kapcsolat a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat és a megyei rendőr-főkapitányság között – mondta a megyei önkormányzat elnöke sajtótájékoztatón kedden Szegeden.

Gémes László emlékeztetett, hogy a megye speciális helyzetben van, mivel két szomszédos országgal is határos. Ezért a rendőröknek a migrációs nyomással kapcsolatban is sok feladatuk van, azon túl, hogy nap, mint nap ügyelniük kell az általános közbiztonságra is.

– Mivel az önkormányzat nagy felelősséget érez a polgárok biztonságáért, ezért úgy döntöttünk, hogy idén is kétmillió forint vissza nem térítendő támogatást adunk a főkapitányságnak, amivel a szakmai munkát támogatjuk – tette hozzá Gémes László.

A megyei rendőrfőkapitány arról beszélt, hogy az önkormányzatok stratégiai partnerei a rendőrségnek. Folyamatosan érdeklődnek a közbiztonság helyzetéről, amiről rendszeresen tájékoztatják is őket.

– A pénz jelentős részét bűnmegelőzésre fordítjuk. Ide tartozik például az óvodásoknak és a kisiskolásoknak szóló, 112-Tudd, hogy segíthess program. Hiszen már az óvodában is el kell kezdeni a felkészítést a bűn- és balesetmegelőzésre, amire ez a korosztály nagyon fogékony – mondta Dakos József.

A tábornok beszélt arról is, hogy azon dolgoznak, hogy a megyében lakók minél kevesebbet vegyenek észre a déli határszakaszt érintő folyamatos migrációs nyomásból.

– Az adományból így a határbiztonságra és közlekedésbiztonságra, illetve az ezekhez szükséges eszközökre is költünk – közölte.

Kiderült az is, hogy napi átlagban 4000-6000 közötti kamion fordul meg a megyében. Olyan eszközöket vesznek, amelyekkel a vezetési és pihenőidőt is tudják ellenőrizni, és az adatokat utána digitálisan tudják velük feldolgozni.

– A magunk részéről azt tudom ígérni, hogy tesszük a dolgunkat, mint eddig – mondta még a főkapitány.