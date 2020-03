Kétszáz millió forint hitelt venne fel Vásárhely

Hódmezővásárhelyen a focimeccseket a koronavírus veszélye miatt zárt ajtók mögött játsszák – erről is szó esett a csütörtöki közgyűlésen.

Vásárhely közgyűlése 200 millió forint fejlesztési hitel-felvételi lehetőségről döntött a csütörtökön megtartott rendkívüli közgyűlésen. Az összeg fele a parkolási rendszer megújítását, a másik 100 millió forint pedig a Kovács-Küry Idősek Otthona felújítását szolgálná. A hitelfelvételi szándékot a városnak jeleznie kell a Magyar Államkincstár felé.

A közgyűlésen jelentette be Márki-Zay Péter a városi operatív stáb megalakulását, aminek tagjai egyebek között a polgármester, az alpolgármesterek, az aljegyzők, a kabinetiroda vezetője, a Kapcsolat központ igazgatója, a rendőrség- és a polgárvédelem képviselői, a szociális bizottság elnöke, a lakásszolgálati iroda vezetője. A tagok közé meghívják a kórház főigazgatóját, az SBO megbízott vezetőjét és a járási tisztiorvost is.

Horváth Zoltán képviselő, a Hódmezővásárhelyi Futball Klub elnöke a közgyűlésen jelentette be, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség által hozott, a koronavírussal kapcsolatos döntés Hódmezővásárhelyen is életbe lép csütörtöktől. A felnőtt és az utánpótlás mérkőzéseket is zárt kapuk mögött játsszák. A meccsekre még a szülők sem mehetnek be és a szurkolókat is távolmaradásra kérik. Horváth Zoltán arról is beszélt, hogy amíg az oktatási intézmények nem zárnak be, addig az edzéseket megtartják.

A rendkívüli közgyűlés után a közgyűlés tagjai egy-egy szál virágot helyeztek el a Kossuth-szobornál, így emlékeztek az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra. Mint ismeretes, a koronavírus veszély miatt idén elmarad a március 15-i ünnepség és a díszközgyűlés is.