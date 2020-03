Kétszázzal is mehetnek, mégsem kapnak érte büntetést – Fotók

Menőbb autóik vannak, mint a többi rendőrnek, mert az autópályákon azért lehet, és néha kell is nyomni a gázt, de a saját kedvükért sosem száguldoznak. Meggyűlik a bajuk viszont mostanában a román horrorkaravánokkal, amikből egyre több van. Megnéztük, mit csinálnak az M43-as autópálya rendőrei.

– Ma baleset-helyszínelők és járőrök, őket a szolgálatirányító reggel hat órakor eligazítja. Megmondja, hogy mi a napi feladatuk, ki kivel lát el szolgálatot. De még azt is, hogy milyen technikát, milyen autót vegyen fel – magyarázta a Délmagyarországnak egy nap kezdetét az a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság makói autópálya-alosztályának, másképpen az M43-as autópálya-rendőrségnek a vezetője. Mészáros Csaba őrnagy azt is elmondta, hogy a rendőröknek ilyenkor azt is elmondják, mi történt előző nap, ami esetleg a mai munkát befolyásolhatná.

Kezdődhet a szolgálat

Utóbbiak közé tartozik például, ha valamilyen biztosításban kell részt venniük, vagy ha fülesük van egy körözött autóról, ami errefelé tarthat. Ezek után kezdődhet a szolgálat.

– Az autópályán vannak alapfeladatok. Nekünk például a pihenőhelyek rendszeres el­lenőrzése is a feladatunk. Az M43-ason nincsenek kocsmák, boltok, amikre oda kell figyelni, nekünk a le- és felhajtókra, és a pihenőhelyekre kell koncentrálni – mondta az őrnagy.

Sok más mellett olyanokra is figyelnek, hogy például ha valaki egy pihenőhelyen elmegy vécére, akkor ne hagyja nyitva a kocsiját, ne hagyjon benne értékeket. Az viszont már komolyabb lehet, ha este egy kamionparkolóban gyanús kocsit látnak. Elképzelhető, hogy amíg a kamionos alszik, addig a simliskedő el akarja lopni az üzemanyagot a járműből. Az autópálya-rendőröknek az ilyeneket is ki kell szúrnia.

Nem úgy van, mint régen

– Mi egyébként sosem állítunk meg „csak úgy” senkit az autópályán. Csak akkor lépünk,ha szabálysértést látunk. Nincs olyan, mint régen volt, hogy kiállt a rendőr az út szélére, és megállította, aki szembejött. Ma már ehhez alapos ok kell – nyugtatott meg az őrnagy.

Azt is megtudtuk Mészáros Csabától, hogy mostanában sok gondjuk van az úgynevezett horrorkaravánokkal, azaz amikor egymás hegyére-hátára pakolják a kocsikat, vagy egyszerre több járművet is vontatnak.

– Az elmúlt egy évben fajultak el a szállítmányozók, és túlterhelik a járműveket, amelyeknek nem véletlenül határozzák meg a teherbírását. Ha túlterhelik, akár meg is roppanhat egy váz, egy tengely, leszakadhat egy vonóhorog, amikből komoly balesetek lehetnek – figyelmeztet az alosztályvezető.

Ha pedig megfognak egy ilyet, akkor bírságolnak is, és még mindig van helyszíni bírság, bár már nem úgy, mint régen.

Van a rendőrautóban egy bankkártyaolvasó, és simán fizethet így is, az autópálya kellős közepén. A helyszíni bírság 20-30 ezer forintnál kezdődik.

Amennyivel akarnak

Az M43-as autópálya-rendőrök azért is menők, mert például annyival mehetnek a sztrádán, amennyivel akarnak, ráadásul a kocsijuk is megvan ehhez.

– Az autópálya-alosztály szerencsés, hogy nagyon jól fel vagyunk szerelve, és a létszámunk is megvan a feladathoz. Ráadásul nálunk az időtényező a legfontosabb. Ha valami történik a pályán, nagyon gyorsan oda kell érni, ezért pedig nagy teljesítményű járműveink vannak – sorolja az autópályások kiváltságait Mészáros Csaba.

Ezek között vannak 3000 köbcentis kocsik is, amelyekkel tényleg nem csak 120-szal lehet rohanni a helyszínre. Viszont a felszereléshez megfelelő személyzet is kell. Szerencsére a makói autópálya-alosztálynál ez is megvan, ide csak speciális kiválasztás után kerülhetnek be a munkatársak.