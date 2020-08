Kettővel több fertőzöttet regisztráltak a megyében (155 fő) – A fül-orr-gégészeti klinikán még tart a kontaktkutatás

Két újabb koronavírussal fertőzött beteget regisztráltak Csongrád-Csanád megyében kedd óta. A fül-orr-gégészeti klinikán pedig még valószínűleg tart a kontaktkutatás.

A szegedi fül-orr-gégészeti klinikán a „járványügyi helyzetre való tekintettel csak sürgősségi el­­látás folyik” már péntek óta. Érdeklődtünk a mostani helyzetről a Szegedi Tudományegyetemen, ahol azt mondták, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ az illetékes, de lapzártánkig ők sem válaszoltak a kérdéseinkre.

Keresik a kapcsolatokat

Így továbbra is annyit tudni, hogy a héten kiderülhet, miként kerülhetett be a koronavírus-fertőzés a Szegedi Tudományegyetem fül-orr-gégészeti klinikájára. Úgy tudjuk, hogy az intézményben folyamatosan tart a kontaktkutatás, azaz megpróbálják kideríteni, hogyan került be a koronavírus az osztályra. Tehát rövidesen kiderülhet, hogy egy beteg vagy esetleg egy kórházi dolgozó volt az első fertőzött. A további intézke­désekről az eredmények megismerése után döntenek majd.

Csak ha nagy a baj

A klinika honlapján tegnap is azt írták, hogy csak sürgős eseteket tudnak fogadni. Ilyen, ha egy beteg állapota annyira leromlik, hogy ha nem látnák el azonnal, közvetlen életveszélybe kerülne, vagy súlyos, maradandó egészségkárosodást szenvedne.

Megemlítik például a vérzést, a fulladást, idegen testet a légcsőben vagy nyelőcsőben, azt, ha valaki egyáltalán nem tud nyelni, és a daganatos betegségeket.

A szennyvízben nincs

Megvannak a friss eredményei annak a vizsgálatsorozatnak, amiben a Nemzeti Népegészség­ügyi Központ a megyeszékhe­lyek szennyvizét vizsgálja. A szennyvízben lévő örökítő­anyagból következtetnek arra, hogy az elkövetkező hetekben erősödhet-e a járvány. A szegedi szennyvízben az örökítőanyag koncentrációja alacsony.