Kevés még mindig hazánkban a nyugdíjcélú megtakarítás

Tíz vizsgált európai ország felnőtt lakossága csaknem felének egyáltalán nincs önálló nyugdíj-megtakarítása, nálunk az átlagnál rosszabb a helyzet. Ez derül ki egy friss európai felmérésből, amelyben a Magyar Biztosítók Szövetsége is részt vett.

Az európai biztosítók nemzetközi szervezete minap mutatta be Brüsszelben azt a felmérést, amelyet tíz, a kutatásban együttműködő tagállamában, több mint tízezer fő megkérdezésével készített. A magyarok is válaszoltak azokra a kérdésekre, amelyekből kiderül, hogy miként készülnek pénzügyileg a nyugdíjazásra, és mit várnak el a megtakarításoktól.

Az unió 80 év feletti népessége az előrejelzések szerint 2080-ig több mint kétszeresére növekszik, ami a nyugdíjrendszereket egész Európában jelentős nyomás alá helyezi. Becslések szerint évente mintegy 2 ezer milliárd euró kiegészítő nyugdíj-megtakarításra lenne szükség Európában – nem véletlen, hogy minden ország arra ösztönzi állampolgárait, hogy vállaljanak felelősséget jövőbeli jövedelmükért.

A felmérés szerint a válaszadók 43 százaléka nem rendelkezik még nyugdíjcélú megtakarítással, bár 62 százalékuk érdeklődik – a magyaroknál 46, illetve 59 százalék az arány. A nem öngondoskodók több mint négytizede ugyanakkor azt mondta, jelenleg egyszerűen nem engedheti meg magának ilyen célú takarékosság megkezdését.

A felmérésben több kérdés vonatkozott a nyugdíj-megtakarításokkal szembeni elvárásokra is. Messze a legfőbb prioritásnak számít a befektetett összeg biztonsága. Erre utal az is, hogy a megkérdezettek csaknem háromnegyede magasabb hozam helyett szeretne bizonyos lenni abban, hogy legalább a befektetett összeget visszakapja egy 20 éves futam-idő végén. Emellett a fizetési rugalmasság – hozzájárulás növelése/felfüggesztése –, az örökölhetőség és nyugdíj előtti hozzáférhetőség is fontos.

Ami a kifizetéseket illeti, a válaszadók csaknem fele a járadékot preferálja, a rugalmas kivételeket 30, az egyösszegű kifizetést 19 százalékuk választaná. Érdekes ugyanakkor, hogy konkrét összegek megadásánál már nagyjából fele-fele arányban választották a járadékfizetést és az egyösszegű pénzfelvételt a megkérdezettek.