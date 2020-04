Kevesebb bort isznak az otthon maradó emberek

A szőlősgazdák, a borászok is megszenvedik a járványügyi vészhelyzetet, a kocsmák és az éttermek bezárásával jelentős a keresletcsökkenés. Mindenki várja a végét, a csongrádi Bodor Martin borfutárszolgálatot is indított.

– Sem a 2008-as válság idején, sem korábban nem tapasztaltak akkora értékesítési válságot a szakmában, mint az elmúlt egy hónapban – nyilatkozta a napokban Jásdi István csopaki borász. A kereskedők, vagy a sző­­lőt csak felvásárló borászatok egyszerűbb helyzetben vannak, akár el is engedhetik az idei szezont, alacsony költséggel át tudják vészelni ezt az időszakot.

Ők viszont szőlőt is művelnek, és abban bíznak, hogy fel tudják vásárolni ugyanazt a mennyiséget, mint a korábbi években. Erre azonban a várakozásaik szerint nem lesz az árbevételből fedezet. Tíz éve ugyanazokkal dolgoznak a sző­­lőben, a pincében és az értékesítésben is, munkaerőgondjuk nincs. Készpénzgondjaink annál inkább.

A szakember nem látja azokat a lehetőségeket, amelyek alap­­ján a gasztronómia normál körülmények között a tavalyi mennyiséget produkálva „újranyissa a kapukat” július elején. Szerinte nem kizárt, hogy a normális életfeltételekhez csak karácsony körül térhetünk vissza. Tartalékaik felélésével tudnak most működni, ugyanakkor lesz egy pont, amikor ezek elfogynak, és akkor sokkal súlyosabb helyzetbe kerülhetnek nemcsak a borászok, de a munkavállalóik és a borászatok szállítói is.

– A kijárási korlátozással, a vendéglátóhelyek bezárásával piacunk egy nagyobb szeletét egyik napról a másikra elveszítettük – mondja Bodor Martin. A Csongrádon családi borgazdaságot vivő szakember erősen érzékeli a maradj otthon programból adódó keresletcsökkenést is. Borkimérésében is sokkal kevesebbet tud eladni, mint „békeidőben”.

– Nagyon várom már, hogy vége legyen, addig is vigyázunk a vevőkre és magunkra – mondja, hozzátéve, ő is bein­dí­totta borfutárszolgálatát. Hangsúlyozza, tovább dolgoznak, a szőlőtőke nem áll le, ugyanakkor neki nehéz embert találni a kétkezi munkára is.

– Több bort vásárolnak az em­­berek, mint a járvány előtt, és ami bennünket is meglepett, hogy a plusz szinte teljes egészében minőségibbet, magasabb ár­­kategóriát jelent – mondta kérdésünkre egy boltos, aki Szeged belvárosa mellett egy közeli településen is működtet élelmiszerüzletet.