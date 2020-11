Kevesebb karácsonyfának való érkezhet idén megyénkbe is

A szakemberek szerint idén többen lesznek olyanok, akik a vírushelyzet miatt nem állítanak fát karácsonykor. Ezt az árusok is érzik, kevesebb fenyőt rendeltek a termelőktől. Minimális drágulás tapasztalható.

Már javában zajlik a karácsonyfának szánt fenyők kitermelése a Zala megyei Surdon, onnan ér­kezik ugyanis az ország legtöbb piacára a fenyő, évente az 1,5–2 millió, kivágásra váró örökzöldből 800 ezer a surdi termelőktől kerül a vásárlókhoz. A Metropol értesülései szerint azonban a koronavírus a szeretet ünnepé­­re is rányomhatja a bélyeget, ugyanis Péntek Géza surdi őstermelő a lapnak elmondta, ebben az évben jóval kevesebb fenyőt rendeltek tőlük az árusok, ráadásul áremelkedéssel is számolniuk kell a vásárlóknak.

– Már tisztán látjuk, hogy az árak felfelé fognak menni, hiszen minden kellék ára is nőtt. Mi, termelők már nyár közepe óta tudjuk, hogy hiány lesz a fákból, hiszen akkor indulnak el a viszonteladók, hogy megrendeljék a szükséges mennyiséget maguknak, amit később továbbadnak a vevőknek. De idén kevesebbet rendeltek a járvány második hulláma miatt – számolt be a nem túl kecsegtető helyzetről a termelő.

Kiderült, továbbra is a normann fajta a legnépszerűbb, mert az nem szúrós, és kevésbé hullatja a levelét, így tovább maradhat a lakás éke.

Idén en­­nek a fenyőfélének a méterenkénti ára 5000 forint lesz majd a legtöbb helyen,

valamint az ezüstfenyőt is hasonló árban lehet beszerezni. A luc valamivel olcsóbb lesz most is, annak méterenkénti ára 3000 forint kö­­rül alakul várhatóan.

A járványhelyzet azonban rendesen átírta a vásárlási szokásainkat is, egyre több mindent tudunk online beszerezni. Ebből a sorból a fenyő sem marad ki, az egyik online mezőgazdasági piactéren például találtunk egy árust, aki a megyéből kínálja eladásra dán normann fenyőit több méretben.

De szintén erre a célra hozták létre például a www.karacsonyfawebshop.hu oldalt is, így cipekedés nélkül, a fotelből beszerezhetjük leendő karácsonyfánkat.

Vannak, akik az ünnep alatt is ügyelnek a környezetvédelemre, ezért

már élő fenyő kölcsönzésére is lehetőség van.

A megvásárolt cserepes fát január második hetében visszacserélik, az összegért cserébe pedig vehetünk egy másik növényt.