Kevesebb lesz a piacos nap Csongrádon

Januárban várható, hogy új szabályozás készül a piacról. Az általunk megkérdezett árusok és vásárlók egyaránt egyetértettek abban, hogy kedden és szerdán alig van forgalom.

A város legutóbbi testületi ülésén tárgyaltak a képviselők a piacok rendjéről. Eddig minden kedden, szerdán, pénteken és szombaton tartottak piacot, ezt szezonálisan módosította a testület, nyári és téli nyitvatartást vezettek be.

Az eredeti előterjesztés szerint a nyári időszakban a keddi, a téliben pedig ezenfelül a szerdai piacos nap is megszűnt volna, ám a képviselők nem támogatták ezt az elképzelést.

Nagypál Sándor egyáltalán nem értett egyet a piac nyitvatartásának csökkentésével. A képviselő elmondta, van igény a hétközi piacra, a legutóbbi szerdai napon is leg­alább negyven árus volt kint. Bartókné Vincze Zsuzsanna szintén a piac mellett állt ki, a képviselő azt is felvetette, hogy a kieső helypénz miatt bevételtől esik el a város. Somogyi Árpád szintén a szerdai piac megmaradásáért érvelt, hozzátéve, hogy ingyenessé kellene tenni a vásártér vécéjét.

Mint a képviselő elmondta, sokan nem fizetik ki a száz forintos használati díjat, inkább a szomszédos orvosi rendelőbe járnak illemhelyre.Végül a képviselők úgy döntöttek, a szerdai nyitvatartást megtartják, a januári ülésükön pedig a teljes piacot szabályozó rendeletet újragondolják. Addig is a keddi piacos nap megszűnik, szerdán reggel hattól délig tart nyitva a piactér, pénteken pedig 10 és 17 óra között.

A nyitvatartás változását sem az árusok, sem a vásárlók nem bánják különösképpen. Az egyik vevő azt mondta, ő volt már keddin is, szerdain is, de nem kár értük. Valamikor nagy piacok voltak, de elmondása szerint már a szombati sem az igazi. Az árusok közül is van, aki csak hétvégente jár ki.

– Nem szoktam hétközben árulni, csak szombatonként va­gyok itt, vasárnaponként meg Szentesen – mesélte az egyik zöldséges.

– Nem olyan jók már a piacok, de vannak árusok, akik mindennap kint vannak. Nekem már nem éri meg ki­­pakolni, csak nyugdíj-kiegészítésképpen árulok. Más vi­­lág van már, mint régen, ma már mindent megvesznek az emberek az áruházakban. Itt beszélgethetnek, nézelődhetnek is, én is ezért szeretek itt árulni, emberek között lenni – magyarázta lapunk kérdésére a zöldséges.