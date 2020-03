Kézfogás helyett távolságtartás

Személyes és céges találkozók, konferenciák költöztek szempillantás alatt a virtuális térbe. A távolságtartás, a metakommunikációs jelek hiánya, akadozó vonal jellemzi most beszélgetéseinket. A kényszerhelyzet rámutatott, mélyen rögzült szociális készségeinket új eszközökkel helyettesíteni újszerű feladat. Visszatérhetünk-e vajon a veszélyhelyzet előtti világunkba?

– Ez a világ már nem teljesen olyan lesz, mint a koronavírus előtti – mondta Herczeg Sándor író, politológus –, ugyanakkor látni kell azt is, a digitális eszközök robbanásszerű elterjedésével, a mobiltelefonok és főleg az internet térhódításával ez egy évtizedek óta tartó folyamat – folytatta a szakember.

Észrevétlenül beléptünk a digitális világba

– Az első mobiltelefonok kis túlzással még drágábbak voltak, mint egy használt autó, és a kivételezettek bőröndben hordták őket. Manapság már a vérnyomásunkat is mérik ezek az eszközök. Mindezt néhány évtized alatt értük el – mégis, sok ember most tanult meg kezet mosni. Ez a kettősség mindig jelen lesz. A vírus nyomot hagy az emberekben, de remélhetőleg olyan tanulsá­gokat is, ami az egymásra fi­­gyelés fontosságára hívja fel a figyelmet. Természetesen vissza fogunk térni a régi világhoz, azt azonban remélem, hogy képesek leszünk tanulni is ebből a helyzetből – hangsúlyozta lapunknak a szakember.

Visszatérünk-e a régi üdvözlésekhez?

Számos jól bevésődött szociális szokás tűnik most illetlennek, kínosnak, mi több, veszélyesnek, köztük a kinyújtott kéz, kézfogás, a nem megfelelő tá­volság tartása.

Tudunk-e a megváltozott hely­­zetre elég gyorsan reagál­­ni? Mindenki a maga suta mód­­ján oldja meg, vagy életbe léphet egy egységesebb új stratégia erre az időszakra?

– A kézfogás még a középkorba vezethető vissza, hiszen az akkori úriemberek így bizonyították, hogy nem tartanak fegyvert a kezükben. A jó szándék megnyilvánulását jelezte tehát egy olyan érában, ahol na­­ponta történtek útonállások. Könnyen belátható, hogy egy ilyen évszázados szokást nehéz egyik napról a másikra „elfelejteni”. Elég, ha csak Mark Rutte holland kormányfő néhány héttel ezelőtti bejelentésére gondolunk, amikor pont a kézfogás elhagyására kérte országának polgárait, majd rögtön utána parolázott a járványügyi központ vezetőjével, aki történetesen mellette állt. Visszatérni a normális kerékvágásba, a régi üdvözlési formákhoz, a kézfogáshoz, sőt, a baráti ölelésekhez és vállveregetéshez lassú folyamat lesz – tette hozzá a politológus.

Harminc másodperces zavarba ejtő csend

– Egyszer Győrfi Pál, a mentőszolgálat szóvivője az egyik, kommunikációról tartott elő­adásán nagyjából harminc másodpercig csendben maradt – idézte fel Herczeg Sándor azt az előadást.

– Láthatóan mindenki meglepődött, mire elmondta: ilyen sokat jelent a beszéd hiánya a találkozókon. Nos, ez a meglepődés most kényszerhelyzeteket szül, és kétségtelen, hogy a személyes kommunikációs le­­hetőségek ilyen drasztikus és viharos gyorsasággal lezajló csökkenése nagyon sok ágazatot hoz nehéz helyzetbe és késztet eddig esetleg nem ismert megoldásokra. Látni kell, hogy ez nem mindenkire lesz egy­­forma hatással, az viszont biztos, hogy azok a cégek, ahol már eddig is volt lehetőség a „home office” jellegű feladatellátásra, némileg előnyben lesznek azokkal szemben, amelyeknél ez egyáltalán nem létezett.

A Hátrányból a jövőben lépéselőny lehet

– Úgy gondolom, most sokan és sok tapasztalatot szereznek az online térben, a digitális vi­­lágban, a munkaszervezés, a logisztika és a végrehajtás területén, és ez később talán a hasznukra válhat – közölte a politológus.

– A járványveszély okozta kapcsolatvesztések ugyanak­kor gyorsan vissza fognak rendeződni, hiszen a személyes jelenlét szinte mindenhol elengedhetetlen. A mértéke már kérdéses, mivel lesznek olyan vállalkozások, sőt akár egész ágazatok is, ahol a kénytelen-kelletlen rapid változtatások hozhattak jó eredményeket, amelyeket később akár gyakorlatként is bevezethetnek a cégek. Ennek ellenére vigyáznunk kell társas kapcsolatainkra, ápolnunk kell őket, mert nem vihetünk át mindent az online térbe – hangsúlyozta a szakember.