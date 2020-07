Ki akarták zárni a sajtót és a helyieket a városházáról

Botrányos körülmények között indult ma reggel Csanádpalotán az a testületi ülés, amelyen a képviselőknek a testület feloszlatásáról kellett volna szavazni – ezt a 6 képviselőből 5 írásban kezdeményezte. A tanácskozás végül eredménytelenül, személyeskedő vitával zárult.

A polgármesteri hivatal mindkét bejáratát lezárták, így az épületbe sem a mintegy 100 érdeklődő, sem a sajtó képviselői nem tudtak bejutni a szakadó eső ellenére ma reggel Csanádpalotán. Azért jöttek a városházához, mert – mint megírtuk – a hat helyi képviselő közül öten aláírták azt az indítványt, amiben kérik a képviselő-testület feloszlatását.

Végül, miután a hátsó kaput valaki kívülről kinyitotta, a polgármesteri hivatal egyik embere – aki megpróbálta megakadályozni az emberek bejutását – belülről kis híján rácsukta a kaput többek között lapunk munkatársára.

Az ülést Debreczeni István polgármester abba a kis tárgyalóterembe hívta össze, ahová nem fértek be mind az érdeklődők. Az ülés napirendi pontjai között – összesen kilenc volt – a feloszlatásról szóló javaslat nem szerepelt. A polgármester a feloszlatásról szóló indítványt a jegyző által ismertetett jogi kifogásokra hivatkozva napirendre sem volt hajlandó venni: Hajnal Péter azt mondta, mivel a javaslat a költségvetést is érinti, azt előbb egyeztetni kellett volna a pénzügyi osztály vezetőjével, ez azonban nem történt meg.

A képviselők viszont ezek után a napirend többi pontját nem szavazták meg, így aztán hosszú, személyeskedésektől sem mentes vita kezdődött. A polgármester még egy hosszú cikket is elkezdett közben felolvasni a helyi ingyenes önkormányzati újságból, ami azt taglalta, mi mindent valósított meg nyolc hónap alatt – közben a termet megtöltő érdeklődők be-bekiabáltak, kitapsolták. Debreczeni István végül bezárta az ülést és a hátsó ajtón távozott.

Mint kiderült, a feloszlatást kérő képviselők egyike, Szügyi László időközben meggondolta magát. Az ülés után lapunknak azt mondta, Palotára szeretne telepíteni egy műanyagfeldolgozó üzemet, és most ezzel foglalkozik. Egy másik aláíró, Tóth László megerősítette, hogy a többiek ragaszkodnak indítványukhoz és be fogják nyújtani oly módon, hogy ne tudjon a polgármester belekötni. Hozzátette, szerintük megvan az időközi választás fedezete a költségvetésben, hiszen a városatyák, illetve a bizottsági tagok nem vesznek fel tiszteletdíjat. Azt is mondta, hogy ők felajánlották, akár vissza is vonulnak a közélettől, ha a testület feloszlott.