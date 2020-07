Kibővítik a baksi gondozási központot

A létesítmény az átadást kö­­vetően Aranykor Idősek Klubja néven üzemel – mondta Harcsás Gizella intézményvezető, a név az ő ötlete.

Az ideiglenes helyre, egy volt szolgálati lakásba a 30 tagból a vírus utáni időszakban 10-12-en járnak, nem is nagyon férnek be többen. Ottjártunkkor mézes zserbóval, üdítővel névnapot ünnepeltek. Az intézmény foglalkozik házi segítségnyújtással, családgondozással és szociális étkeztetéssel, a megújult épület ezeknek a tevékenységeknek is helyet ad.

– Megszámoltam, 212 léc van a kerítésben, ezeket is kicseréljük – közölte Harcsás Gizella. Hozzátette, a kisebb hibák kijavításán túl már csak az utolsó meszelés, festés vár a szakemberekre, utána következik a takarítás, a bútorok elhelyezése, a tereprendezés, parkosítás kiülőkkel, a központ előtti parkolót térkővel fedik, míg hátul gyógynövénykertet szeretnének kialakítani.

Összesen 18 helyiség lesz az épületben, míg korábban mindössze 6 volt. Az átalakításra nagy­­jából 60 millió forintot nyert a falu önkormányzata, ön­­erő nem szükséges a projekthez. A rekonstrukciót az indokolta, hogy a több mint 100 éves háznak az egyik fala nagyon beázott és megrogyott. Gondozási központként 1975 óta üzemel, 1989-ben vezették be az épületbe a gázt, akkor történt egy nagyobb felújítás.