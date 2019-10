Kifogtuk a Szent Grált a Kurcából

Új hobbi hódít a vízparton: nem csalival, hanem jókora mágnesekkel horgásznak. Halat így persze nem lehet fogni, de mosógépdobot, rohamsisakot vagy akár egy komplett biciklit igen.

Erdélyi Tamás pár éve mágneshorgászik, Csongrád megyei társainak külön csoportot is szervezett egy közösségi oldalon. Az első „csalija” egy huszonötös mágnes volt – azaz ha teljes felülettel feltapad a fémre, akkor 25 kilót lehet vele felemelni.

Kicsiben érdemes kezdeni

– Aki most kezdi ezt a hobbit, az mindenképpen kis mágnessel kezdjen, egyszer engem is majdnem behúzott a víz alá a stéggel együtt egy százhatvanas mágnes. Ezért is jó, ha többen együtt járunk, mert tudunk egymásnak segíteni – mondta Tamás.

Mindig találni valamit

A fiatalember most egy százas és egy százhatvanas darabbal pásztázza a folyómedreket, hátha „horogra akad” valami. A Kurcán már elég sokat járt, de horgászott a Tiszán és a Veker-csatornán is, és pár kutat is megnézett már. – Mindig nálam a szett, ha van egy kis időm, megállok és dobálok párat. Édesapám búvár volt a honvédségnél, ő mesélte, hogy mi minden be van dobálva. Ez manapság is így van, a lakott területeknél mindig akad va­lami a víz alatt. Én fogtam már biciklivázdarabokat, horgászfelszerelést, szerszámokat, de a többieknek is voltak érdekes fogásaik: volt, aki mosógépdobot, serpenyőt szedett ki, s olyan is, aki kézigránátot, világháborús sisakot vagy géppuskatárat talált a víz alatt – mesélt fogásaikról a mágneshorgász.

Egy komplett kerékpárt emelt ki

Beszélgetés közben persze bedobta párszor a nagyobbik mágnesét a Kurcába, és egyszer csak egy jól hallható cuppanással valami rátapadt. Tamás finom mozdulatokkal kimozgatta az iszapból a fogást, amelyen már akkor lehetett érezni, hogy nem kis dolog. Annyira nem, hogy rá kellett dobni a kisebb, száz kilót elbíró mágnest is, a kettő együtt végül ti tudta emelni a vízből a nagy fogást: egy komplett márkás férfibiciklit. – Ez valószínűleg egy „jól sikerült” buli áldozata lehet. Egy ilyen teljes bicikli körülbelül ezerből az egy, körülbelül a Szent Grálnak minősíthető – mondta a rekordfogásról Tamás.